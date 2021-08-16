4名街友疑吃6千元霸王餐 2人落跑 留下2人身上僅30多元

基隆市4名無穩定工作男子到海鮮餐廳吃午餐，點了6000多元的海鮮和酒。吃到差不多時，老闆發現有2人佯稱抽菸離開，要求鄭、苗付錢。此時鄭說「心絞痛」要求送醫，老闆報警。鄭男經送醫無大礙，警方帶回偵詢後，依詐欺罪嫌將鄭、苗送辦，並追查「落跑」的另2人身分。

據了解，鄭、苗與另兩名年紀較輕的男子是街友，無固定住所和工作。4人在14日中午搭計程車到北寧路一家海鮮餐廳用餐，點了龍蝦二吃、中卷、生魚片等海鮮，搭配啤酒及威士忌。

4人吃吃喝喝到了下午2點多，有2人表示要抽菸，但走出餐廳後離開。老闆發現後，要求鄭、苗支付6000多餐費。50多歲鄭男聞言，馬上後說身體不舒服，請店家幫他叫救護車，並與苗男到餐廳外座椅等候救護車到來。

老闆懷疑4人專程來吃霸王餐報警，員警到場時，鄭男用手摀著胸口說心絞痛，還發出哀號聲。警員發現鄭男並非把手放在左胸心位置，懷疑他想裝病，先將苗男帶回派出所了解狀況，並陪同鄭男就醫，經醫院檢查，身體狀況沒問題。