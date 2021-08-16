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台中梧棲漁船彰化崙尾灣作業 一名漁工不慎落海急搜救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中梧棲籍鰲興36號漁船今天清晨在彰化崙尾灣西方14浬海域作業，即台中大肚溪口西方16浬處，一名印尼籍漁工蘇哈達不慎落海，海巡署第4巡防區接獲台中漁業電台通報調派巡防艇搜索，空勤總隊也出動直升機搜救，直到今天中午仍未尋獲。

海巡署第4巡防區今天早上7點10分接獲台中漁業電台通報，梧棲籍鰲興36號漁船，船上共有5名船員，包括一名台籍及菲律賓籍2名、印尼籍2名，今天凌晨1時32分從梧棲漁港出海作業，林姓船長報案說，在彰化崙尾灣西方14浬海域作業時，船上一名印尼籍船員蘇哈達（穿草綠色上衣、黑色褲子）不慎落海下落不明，請求協助救援。

海巡署第4巡防區獲報後調派台中海巡隊線巡防艇，今天早上航抵達現場與鰲興36號漁船會合，在附近海域搜尋，另通報PP10060巡防艇緊急出艇趕往現場，台中漁業電台也請在附近海域作業船隻協助搜尋，空勤總隊直升機早上從台中清泉崗機場起飛前往現場海域加入搜索，目前仍未尋獲落海漁工。

台中梧棲籍鰲興36號漁船今天清晨在彰化崙尾灣西方14浬作業，一名漁工不慎落海，海空搜救中。記者游振昇／攝影
台中梧棲籍鰲興36號漁船今天清晨在彰化崙尾灣西方14浬作業，一名漁工不慎落海，海空搜救中。記者游振昇／攝影

海巡署 梧棲 印尼

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