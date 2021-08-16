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娃娃機業者急抓小偷違規停車 po文控警察疑似檢舉人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區一家娃娃機店，7月間傳出2起竊盜案，業者蘇姓男子在首度遭竊時報案，7月19日發現遭同一名小偷行竊，再到報案求助。不料，蘇與警察談話過程中，遭人拍照檢舉違規停車，蘇男納悶調閱監視器畫面，發現其中一名警察疑似就是檢舉人，拿出手機拍下違停重機。對此警方則回應，同仁自稱沒有拍照檢舉。

蘇男在臉書爆料公社po文指出，7月19日晚上7時許，為了趕去店裡抓小偷，到現場急忙把大型重機車停人行道上「的確，亂停不對」我收到900元罰單很那悶，當天一直在車旁邊，後來警察來處理竊盜案，也都站在旁邊，怎麼沒印象被民眾近距離檢舉。

蘇男事後調閱店外的監視器畫面，公開照片、影片指控「原來在跟A警察聊天的時候，B警察默默繞道後面，然後默默舉起手機拍完快閃」。

蘇男稱，警察的行為也太可愛「我知道我們店一直麻煩你們分局，你們很賭爛，但可以直接勸移或開單，這樣偷偷拍再跑走，然後用民眾檢舉的名義，很像偷偷報復我們給你們的業務很煩，給我們教訓」。

據悉，至現場處理竊盜案的員警，初步向長官自稱沒有用手機拍照檢舉，士林警分局則表示，若事實是員警私下檢舉，處置上有所瑕疵，那作風確實不夠光明正大，另舉發的過程並不影響事蘇男違規事實，罰單仍有效力。

蘇男自認違規停車有錯，收到罰單後調閱監視器畫面，指控警察是檢舉人。圖／翻攝臉書爆料公社
蘇男自認違規停車有錯，收到罰單後調閱監視器畫面，指控警察是檢舉人。圖／翻攝臉書爆料公社
蘇男自認違規停車有錯，收到罰單後調閱監視器畫面，發現處理竊盜案的警察，疑似就是拿手機拍照檢舉人。圖／翻攝臉書爆料公社
蘇男自認違規停車有錯，收到罰單後調閱監視器畫面，發現處理竊盜案的警察，疑似就是拿手機拍照檢舉人。圖／翻攝臉書爆料公社
蘇男自認違規停車有錯，收到罰單後調閱監視器畫面，發現處理竊盜案的警察，疑似就是拿手機拍照檢舉人。圖／翻攝臉書爆料公社
蘇男自認違規停車有錯，收到罰單後調閱監視器畫面，發現處理竊盜案的警察，疑似就是拿手機拍照檢舉人。圖／翻攝臉書爆料公社

警察 竊盜 監視器

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