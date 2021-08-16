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桃源民代謝宜真落水第6天 丈夫嘆：外界不能忘記她

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市桃源區民代謝宜真，不慎落水失蹤第6天，警消搜救持續進行。隨時間延長，即使超過黃金72小時，凶多吉少，但謝的家屬仍懷抱一絲希望，期望能盡快找到遺體，也能妥善幫她處理後事。

先前山區豪雨，謝宜真不僅四處奔波，替居民服務，同時也是明霸克露橋遭沖斷的目擊者，卻在8月11日傍晚不顧腳傷，與多名桃源區代表挺進3個部落勘災，返程時疑因下雨不慎落水，並遭泥流沖走後失蹤。

謝宜真落水失蹤第6天，雖然已超過黃金72小時，警消仍持續不間斷搜索；這段時間，謝的家人除待在家中等待消息，還曾帶著她的衣物到落水處呼喚，甚至家中入夜後不熄燈，也不斷祈禱，只盼盡快找到人。

謝宜真的丈夫吳進良說，後續搜救時間拉長，但仍希望外界不能忘記她，也盼搜救人員不要放棄。

「人走了，也沒有辦法」，吳進良嘆，至少要找出謝宜真的遺體，若沒能找到，親人不知該如何處理後事，或只能通報為失蹤人口。

謝宜真的親友轉述，日前謝曾託夢，「說她很冷」，因此，親人認為，如果被人溪水沖走，就會浮上水面，但目前遲遲未發現，因此，人可能還在落水處不遠的地方。

因近期山區仍有零星雨勢，土石流不斷，容易造成河道改變，增加搜救難度，但搜救人員也推斷，謝宜真仍在落水處周邊的可能性很大，因此，這六天的搜索行動，也反覆在該處搜索，只盼能找到她的衣物，或可能的足跡，來推斷所在方位。

此外，搜救人員也利用機具挖動附近的泥流，期盼藉由溪水沖刷泥沙，能盡早找謝宜真。

高雄市桃源區民代謝宜真，落水搜救行動，今天上午持續進行。圖／消防提供
高雄市桃源區民代謝宜真，落水搜救行動，今天上午持續進行。圖／消防提供
謝宜真臉書滿滿都是服務照片，日前剛打完疫苗，她在臉書秀出照片。圖／取自臉書
謝宜真臉書滿滿都是服務照片，日前剛打完疫苗，她在臉書秀出照片。圖／取自臉書
高雄市桃源區民代謝宜真，落水搜救行動，今天上午持續進行。圖／消防提供
高雄市桃源區民代謝宜真，落水搜救行動，今天上午持續進行。圖／消防提供

失蹤 豪雨 土石流

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