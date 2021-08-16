影／民眾粉鳥林SUP划槳 竟遭漁船衝撞亮刀「闖我海域給我上船！」

疫情微解封，各地海域遊憩活動鬆綁，衝浪、立式划槳等陸續開放，昨天一群民眾從東澳粉鳥林北部下水划SUP，竟遇漁船衝撞、亮刀威脅。兩名漁民先是逼近飆罵「哪家業者的？誰帶團？身分證交出來」，痛斥誤闖區域，要求玩家上漁船，甚至衝撞SUP亮刀威脅。

早在疫情爆發前，國內雖號稱「向海致敬」，稱要落實「親海」政策，卻遲遲未能解決海域遊憩活動與漁民衝突，去年以來海上秩序亂象頻生，漁民、遊艇、業者衝突火爆場面，都讓現場險象環生，在疫情解封之際，衝突對立正在升高。

SUP玩家劉先生昨天與多名友人從東澳灣北部下水，當天有不少新手在場練SUP。划到一半，從粉鳥林港灣出現一艘漁船，快速接近他們，先是恐嚇「你們是哪家業者？誰帶團的？」劉先生指他們是玩家，只是一群相約的SUP團友，並非業者。

漁船痛斥「身分證給我交出來！你們車停在哪邊？車號給我。」並要求玩家全部上他的漁船，去海巡署「講清楚」。劉先生當時對他說，若是誤闖他的區域，很抱歉，他們會立刻離開。但才划離開區，漁船又追上來，不斷飆罵三字經，要求他們上船。

劉先生說，他當時跟漁船說，我們可以去海巡署報到，「但我沒必要上你的船吧？」漁船開始逼船衝撞劉先生的SUP，把劉先生的SUP撞翻後，三名從北灣下來的SUP版友前來支援，遠方SUP的玩家們也拿起手機錄影，高喊「我們有錄影喔！我們報警，不要再撞！」

劉先生說，他落水後，看見漁民轉身拿起武器，再掉頭衝撞其他的SUP。現場幾名女生嚇壞，奮力往岸上划，直到大家都回到岸上，報警後，海巡才前來處理，附近沙灘業者也前來關心。業者指出，當地漁民已非首次衝撞SUP玩家。

劉先生也說，當晚真是怕到睡不著，當天海巡署要求提供所有人的名單，但他們不希望將事情鬧大，只希望玩家們「沒受傷就好」，也提醒SUP玩家在當地可能遭遇的危險。 SUP玩家遭漁船飆罵亮刀衝撞，上岸後海巡前往關切。圖／讀者提供