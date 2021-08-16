貨車撞落台南小東地下道限高架 酒駕男遭送辦
王姓男子酒駕自小貨車，今天上午駛進台南市小東地下道機車道，未注意道路限高，直接將限高2.1公尺限高架撞落，警方獲報封鎖現場，訊後將依公共危險罪嫌送辦。
台南市警局第一分局指出，1輛自小貨車今天上午從北門路2段右轉闖進小東路地下道機車專用道西向東直行行駛，未注意道路限高2.1公尺，造成後方車斗承載塑膠管撞擊道路限高架，限高架掉落損壞。
警方獲報後封鎖現場，駕駛55歲王男酒測值0.25MG/L；目前，警方已將王男帶回派出所偵訊，小東路地下道機車道持續封鎖中。
警方表示，王男因違規行駛機慢車專用車道及違反車輛高度限制標誌規定，將依道路交通管理處罰條例舉發。另酒測超過標準值，將依公共危險罪嫌送辦。
小東地下道鄰近台南車站、成功大學、成大醫院、台南公園、台南二中，向來是進出台南市中心、北區、東區、永康區的重要通道。
一輛統聯客運巴士4月8日晚上9時許誤闖小東地下道機車道，結果就此卡住，雖然巴士上只有司機，無人受傷，卻造成當地交通大打結。
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