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推廣婦癌檢查還探問有無性行為？ 高巿衛生局：假的

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄最近有婦女接到一名自稱衛生局員工的男子宣稱要做婦癌問卷調查，結果詢問胸圍大小，有無性行為或要求做乳房自我檢查等，高雄市衛生局今天表示，並無相關問卷調查，即使有也不會探人隱私，女性朋友們如接到這類假冒名義的騷擾電話，可直接掛斷或向警局報案。

高雄市衛生局表示，近半個月來已接獲10多名女子投訴，指有名男子自稱衛生局員工要做婦癌調查，但詢問的細節包括胸圍及有無性行為等，感覺已被騷擾，向衛生局反映時質問，為何鼓勵婦女做癌症檢查，還要問胸部有多大？有無性行為？實在很不舒服。

高市衛生局表示，衛生局人員會以電話提醒符合篩檢年齡的婦女，每年可做一次子宮頸抹片檢查，45到69歲婦女每2年一次乳房X光攝影檢查，並提供篩檢地點，絕不會探人隱私，女性朋友們如果有接到假衛生局名義的騷擾電話，可掛斷或向警局報案。

高雄市衛生局表示，並未進行婦癌檢查問卷調查。記者王昭月／攝影
高雄市衛生局表示，並未進行婦癌檢查問卷調查。記者王昭月／攝影

衛生局 性行為 高雄市

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