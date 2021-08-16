高雄桃源斷橋9天 兩派出所6名員警與居民共患難
高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，因明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋已超過一周，不只居民受困，山上兩間派出所，也因斷橋無法下山，員警在山上也與居民一同共患難。
六龜警分局位於拉芙蘭里的拉芙蘭派出所，轄區有復興及拉芙蘭里，另外，梅山里梅山派出所，原本兩所員警人數各編制5人，分別為，1名巡佐，4名員警，共10人，維持該桃源區東半段治安。
這次8月7日下午13時30分許遇上「明霸克露橋」遭斷橋，同樣與居民受困於山區，另有4人因為輪休下山，橋斷後，無法返回原派出所，僅能暫時在桃源區或其他分駐所值勤。
即便如此，派出所員警每天仍要協助里民，維持平時勤務並管制斷橋，工作量並未因斷橋減少；由於陸路中斷，物資僅能靠每周二、五運補，在物資有限的情況下，派出所與當地居民一視同仁，皆以戶為單位，同領一份物資，供山上兩所6個人平分。
雖然空運物資有限，但許多員警在當地生活已久，對山區生活相當有經驗，休假下山，仍會自行準備多餘的存糧食，因此，物資暫時不匱乏，但日子久後，大家就不敢言斷，此外，山區瓦斯逐漸不夠，為避免瓦斯消耗，員警也都改洗冷水澡或用電子爐煮熱水來淋浴。
梅山派出所所長謝明華本身是當地布農族人，雖然住在桃源區高中里，斷橋無法回家，但他說，這裡生活習慣並不會差異太多，對他而言，也是家鄉的一部分，並不會因斷橋受困而有壓力，只是已10多天未返家看年邁母親難免有些落寞。
除山上兩所受困，所轄斷橋另一端的桃源分駐所，所長林卓材接獲斷橋消息之後，隨即趕赴現場查看，斷橋至今，每天也會派員前往搶修區域協助管制。
日前發生桃源區民代謝宜真不慎落水失蹤的消息，謝的家屬自發前往落水處搜尋，由於擔心土石流再發造成更多傷亡，桃源分駐所獲報後，立即趕赴現場勸離鄉親，過程中，林卓材也不慎跌入溪邊泥濘，導致左腳受傷。
對此，林卓材說，遇上天災，雖然心情無奈，但謝宜真丈夫是友好山警，員警也跟他視為兄弟，對於失去親人的難過也感同身受，只盼早日找到她，也讓家人放下擔憂。
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