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小貨車誤闖台南小東路地下道 長水管擊落撞道路限高架

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南銜接北區和東區小東路地下道，今天上午9點多，1輛載著一批長塑膠長水管小貨車，誤闖機慢車道，水管物撞上道路限高架，整座限高架砸落路面，無人受傷，警方獲報前往調查、封閉車道，避免人車行經發生危險。王姓男駕駛酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

今日上午9點多，這輛載著長水管的小貨車從小東路西向東行，經過小東地下道時，未行駛汽車專用道，誤闖機慢車道，車上的長水管品撞上標註限高2.1公尺的金屬限高架，整座限高架損壞、砸落路面，當時無其他人車經過，未造成人員受傷。

台南市警一分局獲報前往處理，先圍起封鎖線，避免其他人車進入再發生危險。警方初步了解，是這輛貨車誤闖機慢車道，車上長水管物超高加上誤闖車道問題，警方會依違反道路交通管理處罰條例開出罰單。警方也通知市府工務局人員前往處理排除限高架障礙，至於是否向貨車駕駛人求償，將由工務局負責處理。

今年4月8日晚間，有1輛客運巴士也開錯車道、駛進小東地下道的西向機慢車道，卡在機慢車道上方台鐵軌道橋墩，當時巴士內只有1名男司機，沒有其他乘客，司機也未受傷。

小貨車載長水管誤闖台南市小東路地下道，長水管撞上道路限高架，整座限高架砸落路面。圖／讀者提供
小貨車載長水管誤闖台南市小東路地下道，長水管撞上道路限高架，整座限高架砸落路面。圖／讀者提供
小貨車載長水管誤闖台南市小東路地下道，長水管撞上道路限高架，整座限高架砸落路面。圖／讀者提供
小貨車載長水管誤闖台南市小東路地下道，長水管撞上道路限高架，整座限高架砸落路面。圖／讀者提供

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