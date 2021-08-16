半夜縱火燒燬19輛汽機車 為1隻鴨被偷洩恨他被判重刑

曾姓男子在西屯區的公墓搭棚架住宿10多年，並養鴨子，因懷疑劉男偷他飼養的1隻鴨子，5月間前往劉的住處附近，縱火燒劉的機車，火勢一發不可收拾，共燒燬18輛機車、1輛自小客車，及民宅的遮雨棚，台中地院以他犯後未與被害人和解，法官依公共危險放火燒燬他人所有物罪將他判處重刑2年10月。可上訴。

合議庭審酌，曾男（56歲）僅因懷疑劉姓竊取他的鴨子，竟於凌晨攜帶打火機點燃衛生紙後，放置在劉的機車腳踏墊處，致火舌延燒波及10多輛機車、1汽車及遮雨棚，幸遭他人及時發現報警處理，而未釀成鉅災。

法官考量，曾男放火洩憤，除造多名被害人財物損失，也造成顯著公共危險，犯罪所生危害甚鉅；而曾男犯後否認犯行，犯後態度惡劣，也無意賠償被害人損失，縱曾男於審判中終坦認犯罪，僅應給予刑度上極微小的減輕幅度，始為公允，因此重判刑2年10月。

檢審查出，曾男因懷疑劉男（另案偵辦）於今年4月間竊取他所養的1隻鴨子，而心生不滿。5月13日凌晨，騎腳踏車至中市西屯區福科路某巷口，再步行到劉停放放巷內機車處，向前彎腰以打火機、衛生紙及其他不明物體在機車腳踏墊點火，待火勢起燃後，曾男隨即逃離現場。