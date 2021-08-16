全身脫毛浴血、嘴巴被綁 小黑狗遭凌虐棄水溝

實在好狠心！有民眾在新竹市一處水溝發現一隻全身毛皮遭刮、嘴巴被綑綁、渾身是血的小黑狗，立刻通報「新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會」來救援，理事長邵柏虎說，該隻小黑狗明顯遭人虐待，全身毛皮彷彿遭人燙掉刮除，看似標準屠宰的前置作業，目前已將小黑狗送醫搶救，也通報新竹市動物保護及防疫所，掌握嫌疑人釐清相關細節。

新竹市動保所指出，經調查已掌握相關嫌疑人，將通知到案說明，進一步釐清動物受傷原因，目前暫時排除外籍人士吃狗的可能性。

提醒民眾「動物保護法」第25條規定，「任何人不得騷擾虐待傷害動物」，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金；使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬以上500萬元以下罰金。

邵柏虎說，協會13日接獲民眾通報，指中華路五段一處水溝內有隻小黑狗渾身是血，全身是傷，立刻前往現場救援，發現小黑狗已奄奄一息，立刻將其送醫。

醫師將小黑狗的傷口包紮完，小黑狗還是不斷發抖，難以想像經歷了什麼惡夢，從其外傷研判，全身遭去毛皮很像是屠宰的前置作業，加上有民眾通報該區最近有外籍人士騎著電動車疑找尋什麼，加上有兩名外籍人士曾跑來找附近養雞的民眾要貓，行跡非常可疑。