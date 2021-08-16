影／工程師戶頭790萬險被詐 見警還肯定說不是詐騙

台中市張姓工程師在前天晚間接獲詐騙集團電話，謊稱購買網拍，因行政疏失被設定為經銷商，需要到ATM操作，才能設定止付，工程師到超商ATM要轉帳時，還一邊拿著電話、一面操作，店員發現後，趕緊報警。警方到場後，張還很有信心的直說，「我知道，不是詐騙」，但經警方說明後，張才相信遇到詐徒，保住帳戶內790萬血汗錢。

第六警分局何安派出所警員陳昱伸、蔡岦承前晚10時許，接獲轄內超商店員通報，張姓工程師（44歲）在ATM前一面操作、一面講手機，疑似遭歹徒詐騙，警方獲報到場後，張還拿著手機，並向警方表示，是與銀行行員在對話，警方先阻止張匯款，還將張拉到一旁，欲解釋歹徒的詐騙手法時，張很有信心直說，「我知道，但這不是詐騙」。

不過警方向張姓工程師說明歹徒的詐騙手法，描述歹徒謊稱會網路賣家、銀行客服人員電話，稱被害人帳號被設定成經銷商，需要遵照客服人員指示操作ATM設定止付，其名下銀行帳戶才不會被扣款，張一聽就是自己遇到的狀況，直說「這次聽起來很真」，感謝警方保住他帳戶內790萬存款。