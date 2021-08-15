蘆洲堤防邊赫見人形火球 疑84歲老翁自焚身亡

新北市蘆洲區今晚發生駭人自焚命案，晚上近9時在與三重區交界的復興路底堤防外河濱公園，路人赫見1團人形火球，消防隊撲滅火勢之後，警方查出已經燒成焦屍是1名85歲金姓老翁，正嘗試聯繫家屬。

當時在堤防運動的民眾發現有人全身著火，連忙通報119求助，但火勢很猛烈而短暫，慈福消防分隊抵達時僅剩餘火，連忙射水撲滅，但是人已死亡，屍體焦黑，全身約超過60%三度灼傷，現場遺留有健保卡、到加油站購買汽油的統一發票、油桶。

警方初步研判是引火自焚尋短，依照健保卡身分資料，查出疑似是住在蘆洲區的85歲金姓老翁，已經聯繫上兒子及女兒，通知到派出所協助調查釐清案發原因。員警並且到加油站嘗試調閱老翁購買汽油的監視器畫面。

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