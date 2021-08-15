快訊

聯亞疫苗EUA審查好事近了？ 知情人士：陳時中明天會說

蘆洲堤防邊赫見人形火球 疑84歲老翁自焚身亡

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區今晚發生駭人自焚命案，晚上近9時在與三重區交界的復興路底堤防外河濱公園，路人赫見1團人形火球，消防隊撲滅火勢之後，警方查出已經燒成焦屍是1名85歲金姓老翁，正嘗試聯繫家屬。

當時在堤防運動的民眾發現有人全身著火，連忙通報119求助，但火勢很猛烈而短暫，慈福消防分隊抵達時僅剩餘火，連忙射水撲滅，但是人已死亡，屍體焦黑，全身約超過60%三度灼傷，現場遺留有健保卡、到加油站購買汽油的統一發票、油桶。

警方初步研判是引火自焚尋短，依照健保卡身分資料，查出疑似是住在蘆洲區的85歲金姓老翁，已經聯繫上兒子及女兒，通知到派出所協助調查釐清案發原因。員警並且到加油站嘗試調閱老翁購買汽油的監視器畫面。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

健保卡

延伸閱讀

日職／爆表！巨人守護神火球打破大谷翔平日本紀錄

賓士女開導航回高雄竟迷路 車陷爛泥叩警急到大哭

西港大橋堤防道路雨後常淹 改善工程10月完工

屏東萬丹興化廍麟洛溪堤防潰堤 縣府下午緊急搶修

相關新聞

中和女子不明原因自九樓墜下 有生命跡象搶救中

新北市中和區景平路一公寓大樓傳出女子墜樓意外。據了解，24歲的李姓女子不明原因自九樓住處墜下，住戶聽到聲響後查看，發現李...

善化6連棟透天厝火警3間波及 消防疏散逾20人

台南市善化區文正路今下午近5點發生火警，現場為6間連棟透天厝，有3間遭火勢波及，警消到場疏散20多人，幸無人受困，火勢約...

基隆街頭濺血白天揮刀砍人 男子右臂被砍傷奔逃獲救

基隆市游姓男子與謝姓男子有過節，今天下午游與2名友人逛廟口夜市時，遇到謝與同行女友。雙方發生爭執後，謝男涉嫌持開山刀砍殺...

影／台14線73.3K土石崩落 合歡山、埔里交通中斷

南投縣仁愛鄉台14線中潭公路約73.3K處道路邊坡今晚突坍方，大量土石滑落，阻斷往返埔里、仁愛霧社的雙向交通，幸無人受困...

淡水假日出轄壅塞 紅色保時捷跑車自燃冒煙更塞

新北市淡水區紅樹林和竹圍捷運站之間，往台北方向的中正東路二段，今晚6時許有1輛紅色保時捷跑車，行進間突然冒出大量白煙，張...

彰化工廠氣爆老闆受傷 還得再賠二百多萬元

彰化縣埔鹽鄉南新村一家自行車零件鎂合金工廠去年10月因請鐵工來進行鐵架拆除及焊接作業時，卻造成火星引爆廠內鋁鎂金屬汙泥，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。