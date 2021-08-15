中和女子不明原因自九樓墜下 有生命跡象搶救中

新北市中和區景平路一公寓大樓傳出女子墜樓意外。據了解，24歲的李姓女子不明原因自九樓住處墜下，住戶聽到聲響後查看，發現李女頭部明顯外傷，鮮血直流，趕緊報警。警消到場後，趕緊將人送往雙和醫院，目前正在急救當中。

警消獲報，今晚六點多，一名24歲女子從九樓住處墜下。住戶表示，當時聽到很大的聲響出來查看，當時李女疑似先撞到樹枝再掉到花圃中。住戶看到李女躺在中庭花圃，一動也不動，頭部有傷，鮮血直冒，嚇到趕快報警。