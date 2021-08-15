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中和女子不明原因自九樓墜下 有生命跡象搶救中

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市中和區景平路一公寓大樓傳出女子墜樓意外。據了解，24歲的李姓女子不明原因自九樓住處墜下，住戶聽到聲響後查看，發現李女頭部明顯外傷，鮮血直流，趕緊報警。警消到場後，趕緊將人送往雙和醫院，目前正在急救當中。

警消獲報，今晚六點多，一名24歲女子從九樓住處墜下。住戶表示，當時聽到很大的聲響出來查看，當時李女疑似先撞到樹枝再掉到花圃中。住戶看到李女躺在中庭花圃，一動也不動，頭部有傷，鮮血直冒，嚇到趕快報警。

警消趕往現場後，李女突然發出呻吟，還有生命跡象，因此趕緊將她送往醫院急救。由於李女當時是一人在家，警方趕緊聯絡家屬，後續將釐清墜樓原因。

警消到場後，發現墜樓的24歲李性女子發出呻吟，有生命跡象，趕緊送醫，目前正在急救中。記者王怡蓁／翻攝
警消到場後，發現墜樓的24歲李性女子發出呻吟，有生命跡象，趕緊送醫，目前正在急救中。記者王怡蓁／翻攝
中和景平路一公寓傳出女子墜樓意外。記者王怡蓁／翻攝
中和景平路一公寓傳出女子墜樓意外。記者王怡蓁／翻攝

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