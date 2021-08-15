嘉縣男子酒後尋仇遭阻涉持刀傷人 5萬元交保

嘉義縣林姓男子昨晚酒後前往嘉市某啟智中心欲找負責人理論，遭中心男性員工阻擋。林嫌不滿拿除草刀揮舞，男員工手臂遭割傷送醫。檢方今天複訊後，林男以新台幣5萬元交保。

警方表示，現年46歲林姓男子指稱與嘉義市某啟智中心負責人有交通事故糾紛，昨天晚上酒後騎機車前往中心欲找負責人理論。在啟智中心門口管制人員進出的高姓男員工發現林男滿身酒氣，且怒氣沖沖，便阻擋進入中心。

警方指出，林男被擋後，返回機車拿除草刀向男員工揮舞，執意要進入中心找負責人，隨即雙方發生拉扯。過程中，男員工手臂遭割傷。據報趕到現場的員警立即制伏林男，帶回派出所訊問。

警方表示，高姓男員工昨晚被緊急送嘉義市聖馬爾定醫院治療，因傷及左前臂肌腱需進行手術；目前住院中，還沒有辦法做筆錄。

警訊後，警方將林嫌依傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；檢方今天傍晚複訊後，林嫌以新台幣5萬元交保。