彰化工廠氣爆老闆受傷 還得再賠二百多萬元

彰化縣埔鹽鄉南新村一家自行車零件鎂合金工廠去年10月因請鐵工來進行鐵架拆除及焊接作業時，卻造成火星引爆廠內鋁鎂金屬汙泥，重大氣爆讓鐵工社蔡姓負責人等2人受傷，產險公司還代位求償，當初因廠區未做好安全防護，蔡男自己受重傷，彰化地方法院認定蔡男也需負六成過失責任，判賠272萬多元。

判決書指出，由於鎂合金工廠等因投保產險，造成的廠區損失由產險公司共賠償453萬多元給鎂合金工廠，產險公司認為進行鐵工焊切的鐵工社負責人需付起施工損害賠償之責，因此向鐵工社代位求償453多萬。

不過鐵工社蔡姓負責人表示，當初他受工廠委託要用乙炔將休息區4根鐵柱攔腰裁切，再遷移重新安裝，施工前他就有告訴工廠林姓負責人休息區的事業廢棄物必須先清除才能作業，但林男說汙泥已經放很久，清理汙泥很麻煩，決定灑水防止粉塵飛揚即可確保安全，並要求他立即進場施工。

施工時，廠方指派外籍工人「阿宏」於休息區的事業廢棄物灑水，裁切前2 根鐵柱時均無異狀，到第3根鐵柱時，事業廢棄物突然產生白光及閃燃爆炸，火苗沿著水流竄燒，由於堆置於休息區事業廢棄物有六、七噸，即使蔡男使用滅火器也無法撲滅火勢。

蔡男說，他在火災中嚴重燒燙傷，影響手部功能，喪失勞動能力無法預估，自己的小貨車也燒了，還賠了一百萬元，損失約460萬元，認為火災是鎂合金工廠應負主要過失責任。

不過鎂合金工廠負責人則稱蔡男經營鐵工社，對於使用氧乙炔切割器會產生高達3500°C火焰，及1500°C火花應知之甚詳，理應在下方鋪設石棉布、防燄火布等不燃隔離材料，收集熔接或熔斷時墜落的高溫火花和熔渣，避免火花或熔渣掉落引起火災，是蔡男疏失才引發火災。