善化6連棟透天厝火警3間波及 消防疏散逾20人

台南市善化區文正路今下午近5點發生火警，現場為6間連棟透天厝，有3間遭火勢波及，警消到場疏散20多人，幸無人受困，火勢約半小時撲滅，起火原因與財物損失待進一步釐清。

台南市消防局119勤指中心是在下午4點59分獲報善化區文正路25巷一排透天厝2樓加蓋樓頂冒出濃煙，不時竄出火舌，一度情況危急。

消防局緊急調派善化、南科、安定、麻豆、新市等消防分隊趕往，之後又增派新化、大內、山上消防分隊共15車34名消防隊員投入，消防隊員協助疏散20多名住戶，一度傳出1名行動不便住戶失聯，確認後已自行脫困。