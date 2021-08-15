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善化6連棟透天厝火警3間波及 消防疏散逾20人
台南市善化區文正路今下午近5點發生火警，現場為6間連棟透天厝，有3間遭火勢波及，警消到場疏散20多人，幸無人受困，火勢約半小時撲滅，起火原因與財物損失待進一步釐清。
台南市消防局119勤指中心是在下午4點59分獲報善化區文正路25巷一排透天厝2樓加蓋樓頂冒出濃煙，不時竄出火舌，一度情況危急。
消防局緊急調派善化、南科、安定、麻豆、新市等消防分隊趕往，之後又增派新化、大內、山上消防分隊共15車34名消防隊員投入，消防隊員協助疏散20多名住戶，一度傳出1名行動不便住戶失聯，確認後已自行脫困。
消防隊員架起多條水線，前後包抄及時阻絕火勢蔓延，遭大火波及的3間住戶，為南側倒數第二、三、四間，都是2樓樓頂加蓋部分，大都神明廳用途，至於為何會傳出火警，仍待進一步調查。
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