外籍移工侵占租來機車 南警眼尖巡邏線上查獲
外籍男移工比杰（譯音），今天中午11點多騎著租來機車行經海安路及和緯路口停等紅燈時，後方巡邏員警坐在車內，以小電腦查詢機車車號，查出是租賃機車逾期未歸還的機車，員警上前將他攔下，比杰供稱因為薪水幫助同鄉，沒錢付租車費用。警詢後依侵占罪嫌移南檢調查。
「前面這輛機車是侵占車輛，把他攔下來！」 台南市警五分局和緯派出所巡邏員警，今天中午11點多駕警車行經海安路及和緯路口停等紅燈時，警員在車上打小電腦，意外查出前方機車是遭人侵占車輛，馬上上前將人車攔下，帶回派出所調查。
比杰供稱，機車是他於7月10日在高雄市三民區，以4600元代價向業者租來代步，因為薪水幫助同鄉，加上自己最近將返回菲律賓，沒錢支付租車費用。
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