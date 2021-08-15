基隆街頭濺血白天揮刀砍人 男子右臂被砍傷奔逃獲救

基隆市游姓男子與謝姓男子有過節，今天下午游與2名友人逛廟口夜市時，遇到謝與同行女友。雙方發生爭執後，謝男涉嫌持開山刀砍殺游男右臂1刀。游男負傷和同行友人分頭逃跑；謝男則與女子搭車離開現場。警方接獲報案，在慶安宮附近找到游男送醫，全案調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點多，接獲警方轉報慶安宮有人被砍傷，需要救護。消防救護人員駕駛救護車前往救援，但員警在慶安宮外找到游男，見他傷口流血，直接以警車送往衛生福利部基隆醫院救治。醫師檢查傷口長約12公分，縫合後讓他離開醫院。

目擊者說，今天下午看到一群年輕人距廟口夜市入口不遠的愛三路旁相互叫罵，沒多久就看到1名男子，抽出腰間的刀朝對方揮砍，1名男子手臂被砍中，鮮血飛濺，然後各自逃離現場。

據了解，18歲游男與19歲謝男互有恩怨，雙方今天在愛三路碰頭後起口角。謝因勢單力薄，從機車置物箱拿出開山刀行凶。游男負傷後沿仁三路往慶安宮方向逃跑，警方接獲報案，在慶安宮外找到游男並將他送醫。