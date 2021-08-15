一頁式廣告陷阱多 才騙完紅棗又來騙大閘蟹

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

臉書一頁式廣告涉嫌盜用苗栗縣政府官員及農友照片賣紅棗，才遭到警方戳破，假苗栗大閘蟹涉詐騙又來了， 嚴重傷害農民權益，警方持續強化網路巡邏，並檢舉下架， 並呼籲消費者認明正牌業者，貨真價實有保障，食用也會更安心健康。

苗栗縣公館紅棗、大閘蟹遠近馳名，不肖詐騙集團利用一頁式廣告，涉及誇大不實內容，盜用業者或官員肖像，誘騙消費者購買，縣長徐耀昌相當重視，指示警方加強查辦，警方統計7月20日至今，網路巡邏發現10則一頁式紅棗、大閘蟹等詐騙廣告，IP在加拿大、美國及大陸等地，除持續循線追查源頭，並向臉書公司檢舉。

警方分析一頁式廣告常見詐騙手法及特徵，利用貨到付款、價格顯低於市場行情、有7天鑑賞期不滿意可退貨、沒有聯絡電話及地址或是清倉拍賣、工廠流出，及海關退貨等名義，話術誘騙民眾上當，更有不肖業者以貨到付款方式，亂槍打鳥寄送包裹（即俗稱幽靈包裹），被害人不慎簽收，因貨款不多而自認倒楣受騙。

警方呼籲一頁式廣告陷阱多，若不慎購買到一頁式廣告商品遭詐，相關退貨撇步，包括未收貨或幽靈包裹，直接向宅配業者表示拒收貨品；已收貨如果託運單有寄件人電話、LINE，直接聯繫辦理退貨，並注意不要聽信對方指示，前往自動櫃員機（ATM）操作匯款，以防止二次詐騙。

已收貨若託運單沒有「寄件人」聯絡方式，致電宅配業者告知要辦理退貨，請貨運業者協助，或請提供「寄件人」聯絡方式；寄件人電話一直無法接通，或LINE沒有回應，則應檢具相關資料盡速報案，防止其他人受騙。

臉書一頁式廣告陷阱多，騙完公館紅棗，苗栗大閘蟹又來了，警方籲請消費者認清不要上當。圖／苗栗縣警察局提供
臉書一頁式廣告陷阱多，騙完公館紅棗，苗栗大閘蟹又來了，警方籲請消費者認清不要上當。圖／苗栗縣警察局提供

廣告 詐騙集團 大閘蟹

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