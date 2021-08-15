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疫情趨緩防青少年夜遊意外增 新北警加強取締

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

暑假期間，警方指出，將加強青少年保護，也因應疫情趨緩、警戒降級，為防止青少年深夜集結從事危險駕車、打架滋事，新北警分析道路特性及民眾報案，將台七乙、疏洪道路等36條道路列入加強勤務部署路段，加強取締。

新北警指出，因疫情趨緩又適逢暑期，近期多有民眾報案，路上有青少年夜遊、深夜改裝車妨礙安寧等情況。警方除了加強交通違規取締外，更結合監理站及環保局實施聯合稽查，擴大防範青少年改裝車輛。

統計直到今日，共規劃797班次巡邏交通稽查及路檢勤務，30處移動式測速照相取締，動員1,658名警力。週五、六兩天共取締違規改裝16件、未成年無照駕駛38件、違規超速647件及噪音車輛轉報環保局265件。

警方指出，分析道路特性及民眾報案的地點分佈，將台七乙、疏洪道路等36條道路列入加強勤務部署路段，加強取締。每周五、六、日規畫夜間及深夜時段，加強查察超速、闖紅燈、無照駕駛、危險駕車、酒後駕車及改裝排氣管等重大違規情事，確保行車安全。

疫情趨緩及暑假來臨，新北警為防止青少年夜間危險駕車，將在36條路段加強取締。記者王怡蓁／翻攝
疫情趨緩及暑假來臨，新北警為防止青少年夜間危險駕車，將在36條路段加強取締。記者王怡蓁／翻攝

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