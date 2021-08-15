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紀念父母遺愛人間 台南市民捐贈災情勘查車給打火兄弟

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「感謝打火兄弟，你們辛苦了！」台南市民曾婉菱和家人，為紀念父母親遺愛人間，以150萬元購買一輛災情勘查車，今天她代表捐贈給台南市消防局，由第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表受贈，黃輝林回贈感謝獎座及獎牌，感謝曾家人善行義舉。

中元節快到了，曾婉菱和兄弟姊妹討論後，為紀念父親曾瑞志、母親陳寶金遺愛人間，有感於消防人員救災救護辛勞，今天由曾婉菱代表，捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，價值150萬元，將配置在台南市南區德興分隊，負責各種救災勘查。南區議員林美燕也到場觀禮。

消防局長李明峯表示，災情勘查車平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇到重大災害時，還肩負載運消防人員，裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，是執行防災救災重要車輛，對於曾家人熱心協助消防人員善行，表達由衷感謝。

台南市民曾婉菱（左）捐贈救災指揮車給消防局，由第七救災救護大隊大隊長黃輝林（右）代表接受。 圖／台南市消防局提供
台南市民曾婉菱（左）捐贈救災指揮車給消防局，由第七救災救護大隊大隊長黃輝林（右）代表接受。 圖／台南市消防局提供

員林

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