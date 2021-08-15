紀念父母遺愛人間 台南市民捐贈災情勘查車給打火兄弟

「感謝打火兄弟，你們辛苦了！」台南市民曾婉菱和家人，為紀念父母親遺愛人間，以150萬元購買一輛災情勘查車，今天她代表捐贈給台南市消防局，由第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表受贈，黃輝林回贈感謝獎座及獎牌，感謝曾家人善行義舉。

中元節快到了，曾婉菱和兄弟姊妹討論後，為紀念父親曾瑞志、母親陳寶金遺愛人間，有感於消防人員救災救護辛勞，今天由曾婉菱代表，捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，價值150萬元，將配置在台南市南區德興分隊，負責各種救災勘查。南區議員林美燕也到場觀禮。