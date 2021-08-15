被導航騙去？轎車受困大內山區陷泥路 消防推車5人脫險

被導航騙去？台南市大內區今下午發生轎車經由導航指引身陷山區泥路受困，因地點偏僻無清楚指標，道路救援業者無能為力，幸經熟諳路況的消防隊員尋獲，合力將轎車推開泥路脫險，車上2大3小驚魂未定，直說下次不敢亂走小路了。

這一家5口分別為媽媽及阿嬤和三個小孩，一家人住在台南市區，中午出遊，由媽媽開車，原要去台南玉井，結果車子經過大內區二溪里時，不明原因竟被車上導航引導進去二溪里其子瓦偏僻農路，最後還誤入一處泥濘產業道路，車子身陷其中動彈不得，一家人緊張不已。

山區手機訊號差，婦人原申請道路救援，但與拖吊車司機多次告知路標，因未有顯著地標，彼此「雞同鴨講」，拖吊車最後放棄這筆生意，婦人情急下午近2點撥打119求救。

台南市消防局119勤務中心獲報後，調派熟悉當地路況的大內消防分隊派出5人趕往救援，順利接觸到當事人，最後合力幫婦人推車，下午近3點車子順利脫困，婦人頻頻向消防人員致謝，尷尬指稱是被車上導航「帶錯路」才受困，謝謝消防弟兄使命必達。

附近居民說，二溪里其子瓦聚落小路多，稍不留意就會迷路，日前也曾發生機車騎士黃昏受困，幸消防人員趕至協助脫困，類似情事已有多次。