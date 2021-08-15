影／山寶二號擱淺今吊離前艙貨櫃 多層攔油鎖防汙染

「山寶2號」貨輪擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，今天邁入第11天，海象轉好，船東請海事公司預計今天完成前艙貨物吊離作業，高雄港務公司布袋管理處也受環保局委託監測周邊海域並設多層攔油鎖，目前數據均顯示周遭海域未受到嚴重影響。

布袋管理處表示，山寶2號前艙專載俗稱「全聯小凍櫃」的中小型貨櫃，負責運補澎湖往返台灣本島的物資和宅急便包裹，預計今天將前艙貨櫃吊載完成；但後艙貨櫃因為泡在海水中大量進沙，處理起來曠日廢時，雙方合意就地拆解。

布袋管理處補充，船東19號前將提交拆解計畫報告，雙方達成共識才有辦法進行拆解作業，預計120個工作天後完工，但嘉義海邊秋冬興東北季風，布袋管理處希望拆解工程能在十月底前完成。

布袋管理處也依照嘉義縣環保局指導，由陸海空三方同步監測山寶2號汙染情形，在船體旁設置三道藍油鎖，目前布袋港吹南風，管理處也在北堤釣魚區加設吸油棉鎖，並定期針對周邊海水抽樣，目前檢測數據顯示正常；船東12日完成船體抽油，一周內將送交船體移除計畫。