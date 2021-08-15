新冠疫情宅在家 今年上半台中市火災原因「電氣」居首
今年受到新冠肺炎疫情影響，防疫警戒從5月19日提升為三級，直至7月27日才降回二級，三級警戒期間，民眾都減少外出，不過台中市消防局統計發現，今年因疫情影響，導致今年火災的原因，第一名為電氣因素的火警，其中超過7成都是因短路引起。
消防局提醒，疫情宅在家，居家防火不休息，建議住家廚房、臥室、客廳、樓梯間等安裝住宅用火災警報器，客廳、廚房、臥室等處放置滅火器並定期檢查，更要養成正確防火觀念和習慣，避免災難發生。
台中市消防局統計今年住宅火災數據，1至3月第一季與4至6月第二季起火原因前三名為「電氣因素」、「爐火烹調」及「菸蒂因素」，其中電氣因素火災合計75件，大部分是短路（占70.67％）所引起、其次是使用不當（占16.00％），超過負載反而較少造成火災（占8.00％）；爐火烹調火災合計45件，其發生原因主要是油鍋起火（占44.44％）、其次乾燒（占41.17％），抽油煙機積垢則較少（占6.67％）。
另外統計，今年5月17日至6月27日止，台中市建築物火災有67件，有人在家47件（占70.1％）、無人在家20件（占29.9％），常見起火原因為電氣、爐火烹調、菸蒂等，其中電氣因素32件最多（有人21件、無人11件），其次爐火烹調10件（有人7件、無人3件），菸蒂9件（有人8件、無人1件）；起火處所排除其他類（無特定使用用途空間、作業區、堆貨區等），則以廚房10件（有人9件、無人2件）、臥室9件（有人5件、無人4件）高居前2名。
台中市消防局表示，疫情期間宅在家，但居家防火不休息，從實體部分，建議住家廚房、臥室、客廳、樓梯間等購置安裝住宅用火災警報器；客廳、廚房、臥室等處放置滅火器並定期檢查；盡量使用防火建材裝潢，且家中減少堆放雜物，逃生動線保持暢通，鐵窗需預留逃生出口，如有鑰匙須放置在容易取得處。
消防局提醒，民眾應培養正確的火場應變逃生觀念及行為，遇到火警立即大聲通知家人，環境允許下，往下、往外逃生，並隨手關門；若暫時逃不出去，則先做暫時性的避難求生，盡量找有防火門能緊閉且開窗的房間暫時避難，千萬不能躲浴室；並打119告知避難處，耐心等待救援；另如房間設有空調設備，應優先關閉空調。更多防災知識請上網站 (https://bit.ly/3CTzjF5) 查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言