新冠疫情宅在家 今年上半台中市火災原因「電氣」居首

今年受到新冠肺炎疫情影響，防疫警戒從5月19日提升為三級，直至7月27日才降回二級，三級警戒期間，民眾都減少外出，不過台中市消防局統計發現，今年因疫情影響，導致今年火災的原因，第一名為電氣因素的火警，其中超過7成都是因短路引起。

消防局提醒，疫情宅在家，居家防火不休息，建議住家廚房、臥室、客廳、樓梯間等安裝住宅用火災警報器，客廳、廚房、臥室等處放置滅火器並定期檢查，更要養成正確防火觀念和習慣，避免災難發生。

台中市消防局統計今年住宅火災數據，1至3月第一季與4至6月第二季起火原因前三名為「電氣因素」、「爐火烹調」及「菸蒂因素」，其中電氣因素火災合計75件，大部分是短路（占70.67％）所引起、其次是使用不當（占16.00％），超過負載反而較少造成火災（占8.00％）；爐火烹調火災合計45件，其發生原因主要是油鍋起火（占44.44％）、其次乾燒（占41.17％），抽油煙機積垢則較少（占6.67％）。

另外統計，今年5月17日至6月27日止，台中市建築物火災有67件，有人在家47件（占70.1％）、無人在家20件（占29.9％），常見起火原因為電氣、爐火烹調、菸蒂等，其中電氣因素32件最多（有人21件、無人11件），其次爐火烹調10件（有人7件、無人3件），菸蒂9件（有人8件、無人1件）；起火處所排除其他類（無特定使用用途空間、作業區、堆貨區等），則以廚房10件（有人9件、無人2件）、臥室9件（有人5件、無人4件）高居前2名。

台中市消防局表示，疫情期間宅在家，但居家防火不休息，從實體部分，建議住家廚房、臥室、客廳、樓梯間等購置安裝住宅用火災警報器；客廳、廚房、臥室等處放置滅火器並定期檢查；盡量使用防火建材裝潢，且家中減少堆放雜物，逃生動線保持暢通，鐵窗需預留逃生出口，如有鑰匙須放置在容易取得處。