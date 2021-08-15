桃警辦機車駕訓 員警事故比去年降25%

騎乘機車趕赴現場支援、處理案件或尾隨攔查車輛，是警察執勤的日常，但員警發生交通事故也時有所聞。為避免事故發生，桃園交通警察大隊4月16日起，分梯辦理普通重型機車安全駕駛訓練，讓員警建立防禦駕駛安全觀念及操駕重型機車技術，辦理迄今，員警交通事故與去年同期相較已下降25%。

交通警察大隊指出，駕駛機車發生突發狀況時，在短短的煞車認知感應距離中須有效做到P I E V（P 意識感應 、I智慧判斷、E情緒激發、V意志執行），並能及時閃避，掌握實地操演迴旋閃避要領及車輛舵角操作等技巧。