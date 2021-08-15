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疫情趨緩...823降級有望？ 陳時中鬆口曝下一步

桃警辦機車駕訓 員警事故比去年降25%

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

騎乘機車趕赴現場支援、處理案件或尾隨攔查車輛，是警察執勤的日常，但員警發生交通事故也時有所聞。為避免事故發生，桃園交通警察大隊4月16日起，分梯辦理普通重型機車安全駕駛訓練，讓員警建立防禦駕駛安全觀念及操駕重型機車技術，辦理迄今，員警交通事故與去年同期相較已下降25%。

交通警察大隊指出，駕駛機車發生突發狀況時，在短短的煞車認知感應距離中須有效做到P I E V（P 意識感應 、I智慧判斷、E情緒激發、V意志執行），並能及時閃避，掌握實地操演迴旋閃避要領及車輛舵角操作等技巧。

桃園交通警察大隊表示，桃園市警局近期大量補足警力，剛畢業年輕員警多數對於道路不熟悉或是安全駕駛觀念尚未健全，容易造成交通事故；本次訓練強化警察掌握道路地形，透過目視及耳聽留意周遭狀況，預判可能突發意外情境，進而即時採取必要防禦動作。

桃園交通警察大隊進行安全駕駛訓練，交通事故與去年同期相較已下降25%。記者翁唯真／翻攝
桃園交通警察大隊進行安全駕駛訓練，交通事故與去年同期相較已下降25%。記者翁唯真／翻攝
桃園交通警察大隊進行安全駕駛訓練，實地操演迴旋閃避要領及車輛舵角操作等技巧。記者翁唯真／翻攝
桃園交通警察大隊進行安全駕駛訓練，實地操演迴旋閃避要領及車輛舵角操作等技巧。記者翁唯真／翻攝

警察 桃園

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