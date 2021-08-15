桃警辦機車駕訓 員警事故比去年降25%
騎乘機車趕赴現場支援、處理案件或尾隨攔查車輛，是警察執勤的日常，但員警發生交通事故也時有所聞。為避免事故發生，桃園交通警察大隊4月16日起，分梯辦理普通重型機車安全駕駛訓練，讓員警建立防禦駕駛安全觀念及操駕重型機車技術，辦理迄今，員警交通事故與去年同期相較已下降25%。
交通警察大隊指出，駕駛機車發生突發狀況時，在短短的煞車認知感應距離中須有效做到P I E V（P 意識感應 、I智慧判斷、E情緒激發、V意志執行），並能及時閃避，掌握實地操演迴旋閃避要領及車輛舵角操作等技巧。
桃園交通警察大隊表示，桃園市警局近期大量補足警力，剛畢業年輕員警多數對於道路不熟悉或是安全駕駛觀念尚未健全，容易造成交通事故；本次訓練強化警察掌握道路地形，透過目視及耳聽留意周遭狀況，預判可能突發意外情境，進而即時採取必要防禦動作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言