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台中婦逛完市場返家 驚見老伴靠椅旁纏電線身亡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓老翁在今天上午被妻子發現，在住家已無生命跡象，案發現場的椅背上有掛著電線；救護車抵達時，賴已明顯死亡，現場無留遺書。鑑識小組採證後，未發現有外力侵入痕跡，賴身體也無明顯外傷，全案今天下午將由檢察官相驗，釐清死因。賴妻透露，丈夫在4年多前，被診斷出罹患肝癌，為病情所苦。

據查，賴姓老翁（65歲）早年從商，熱心公益，曾擔任社區巡守隊的幹部，與妻子結褵多年，與女兒同住在透天民宅內，不過賴翁在4年多前，被診斷出肝癌，因此為病情所苦，近二年曾有數次想不開，由警、消介入搶救的紀錄。

今天上午8時許，賴的妻子與女兒出門逛菜市場，獨留賴一人在家，但事隔一個多小時返家後，賴人靠在椅背附近，椅子有電線纏繞，無生命跡象，嚇得賴妻與女兒趕緊通知救護車到場，但救護人員抵達檢傷後，確認賴已明顯死亡，無送醫。

警方派鑑識小組到場採證，現場無留有遺書，無外力侵入破壞、打鬥痕跡，無財物損失，全案今天下午將由檢察官相驗，釐清死因。

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台中市六旬賴姓老翁今天被發現陳屍在住處，案發現場的椅背有電線纏繞，全案今天下午將由檢察官相驗，釐清死因。圖／聯合報系資料照
台中市六旬賴姓老翁今天被發現陳屍在住處，案發現場的椅背有電線纏繞，全案今天下午將由檢察官相驗，釐清死因。圖／聯合報系資料照

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