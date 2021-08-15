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黃昏之戀詐欺 6旬婦買比特幣匯款被及時攔阻

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄吳姓婦人透過通訊軟體LINE，結識詐團偽裝成的外國男網友JAMIS，對方日日甜言蜜語，還說疫情過後要跨洋來娶她，讓吳女深信不疑。詐團眼見時機成熟，便刻意要求她匯款3萬元的比特幣匯款入指定帳戶，正當吳到交易所匯款時，被員工與警方及時阻止，避免成為詐團的肥羊。

警方表示，前天下午2點多時，新興警分局自強路派出所接獲轄區某間比特幣交易所員工來電，稱現場有一名婦人疑似遭詐騙，欲購買新台幣三萬的比特幣並轉送給他人。

自強所巡邏警組警員蔡明儒、吳宛庭，趕赴現場時，發現吳婦（63歲）是瘖啞人士，便拿起紙筆與她溝通。在警方耐心詢問下，吳才坦承在LINE結識外國男子JAMIS，連日用「我永遠不能對我的妻子撒謊，我想念，我想見你」、「我會幫助你，我是你的丈夫」、「我的愛人在哪裡」等話語，攻陷吳婦內心。

對方誆稱因台灣疫情已逐步趨緩想要飛來台灣，但苦於身上現金不足，機票過於昂貴，便要求吳婦購買新台幣3萬元的比特幣並匯入指定的比特幣錢包，才能讓他順利來台。

警方一聽，連忙快速動筆向吳女解釋，這是詐騙一貫手法，並連連出示相關詐騙新聞案例，警方耐心解說詐騙手段後，女子才恍然大悟，成功說服吳女打消買比特幣的念頭，吳女突然悵然若失。

新興分局長戴台捷提醒民眾，詐騙集團利用網路無遠弗屆且難以查證特性，看準單身男女渴求感情依靠的弱點，一旦有人上勾，即不斷用各種理由詐騙被害人，通常都會表示要和對方走向未來，談到金錢時ㄧ定要提高警覺，避免成為詐騙集團的肥羊。

高雄吳姓婦人透過通訊軟體LINE，結識詐團偽裝成的外國男網友JAMIS，對方日日甜言蜜語，還說疫情過後要跨洋來娶她，讓吳女深信不疑。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓婦人透過通訊軟體LINE，結識詐團偽裝成的外國男網友JAMIS，對方日日甜言蜜語，還說疫情過後要跨洋來娶她，讓吳女深信不疑。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓婦人透過通訊軟體LINE，結識詐團偽裝成的外國男網友JAMIS，對方日日甜言蜜語，還說疫情過後要跨洋來娶她，讓吳女深信不疑。記者邱奕能／翻攝
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高雄吳姓婦人透過通訊軟體LINE，結識詐團偽裝成的外國男網友JAMIS，對方日日甜言蜜語，還說疫情過後要跨洋來娶她，讓吳女深信不疑。記者邱奕能／翻攝
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