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海地強震房屋倒塌 竹市消防特搜隊待命支援國際救援

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

昨天晚間8點29分台灣友邦海地西南部發生規模7.2強震，造成重大傷亡。新竹市長林智堅得知後，立即指示消防局展開人員裝備器材整備，特種搜救隊10人、搜救犬2隻，與裝備器材已完成整備，隊員也均完成兩劑疫苗接種，只等中央指示，將隨時出動協助執行國際人道救援任務工作。

林智堅表示，海地強震造成房屋倒塌、多人傷亡，已宣布全國進入緊急狀態，蔡英文總統稍早已致上深切哀悼，也指出台灣已經準備好協助進行救援及復原工作。

竹市消防局今天上午8點接獲消防署指示進行整備，已完成各式特搜裝備器材整備，可出勤成員也均完成第二劑疫苗注射。消防局說明，竹市特搜隊為本月份第二梯次輪值縣市，將與第一梯次輪值國際人道救援任務的消防署特搜隊、彰化縣消防局配合中央指令，隨時出勤。

消防局也說，消防署已聯繫財團法人賑災基金會，如採專機前往海地救災所需費用，同意由賑災基金會協助支應，讓支援縣市無後顧之憂。

消防局今天上午8點接獲消防署指示進行整備，已完成各式特搜裝備器材整備。圖／新竹市消防局指出
消防局今天上午8點接獲消防署指示進行整備，已完成各式特搜裝備器材整備。圖／新竹市消防局指出
特種搜救隊10人、搜救犬2隻，與裝備器材已完成整備，隊員也均完成兩劑疫苗接種，只等中央指示，將隨時出動協助執行國際人道救援任務工作。圖／新竹市消防局指出
特種搜救隊10人、搜救犬2隻，與裝備器材已完成整備，隊員也均完成兩劑疫苗接種，只等中央指示，將隨時出動協助執行國際人道救援任務工作。圖／新竹市消防局指出
特種搜救隊10人、搜救犬2隻，與裝備器材已完成整備，隊員也均完成兩劑疫苗接種，只等中央指示，將隨時出動協助執行國際人道救援任務工作。圖／新竹市消防局指出
特種搜救隊10人、搜救犬2隻，與裝備器材已完成整備，隊員也均完成兩劑疫苗接種，只等中央指示，將隨時出動協助執行國際人道救援任務工作。圖／新竹市消防局指出

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