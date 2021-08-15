聽新聞
test
0:00 / 0:00
海地強震房屋倒塌 竹市消防特搜隊待命支援國際救援
昨天晚間8點29分台灣友邦海地西南部發生規模7.2強震，造成重大傷亡。新竹市長林智堅得知後，立即指示消防局展開人員裝備器材整備，特種搜救隊10人、搜救犬2隻，與裝備器材已完成整備，隊員也均完成兩劑疫苗接種，只等中央指示，將隨時出動協助執行國際人道救援任務工作。
林智堅表示，海地強震造成房屋倒塌、多人傷亡，已宣布全國進入緊急狀態，蔡英文總統稍早已致上深切哀悼，也指出台灣已經準備好協助進行救援及復原工作。
竹市消防局今天上午8點接獲消防署指示進行整備，已完成各式特搜裝備器材整備，可出勤成員也均完成第二劑疫苗注射。消防局說明，竹市特搜隊為本月份第二梯次輪值縣市，將與第一梯次輪值國際人道救援任務的消防署特搜隊、彰化縣消防局配合中央指令，隨時出勤。
消防局也說，消防署已聯繫財團法人賑災基金會，如採專機前往海地救災所需費用，同意由賑災基金會協助支應，讓支援縣市無後顧之憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言