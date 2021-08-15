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20歲女85大樓性交易 嫖客揮手露餡

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時，警方與移民署高雄專勤正好在防疫稽查，陳見到警方主動坦承「剛剛性交易結束」，當場遭逮。

警方表示，苓雅警分局成功路派出所與移民署高雄專勤隊，前天下午3點多時，在85大樓進行旅宿業防疫稽查勤務，確認民宿業者及房客是否遵守防疫規定。

正當進行稽查時，陳男（22歲）恰好神色慌張、快速步出房門，吳女在房門口揮手送男子離去。

陳男、吳女恰好遇上警方上前稽查，因2人對話互動過程並不像是情侶，讓警方起疑，當警員請陳男出示證件時，陳誤以為是因性交易被查緝，便主動坦承「剛剛性交易結束」。

吳女見狀也跟著坦承，並主動交付4000元給警方查扣。吳女供稱，因疫情關係目前無業，且積欠信用卡費近3萬元，才會以4000元為代價，從事色情性交易的工作，沒想到才接第一個客人，就遭到警方查獲。警詢後，依社會秩序維護法送辦。

20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時被查獲。記者邱奕能／翻攝
20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時被查獲。記者邱奕能／翻攝
20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時被查獲。記者邱奕能／翻攝
20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時被查獲。記者邱奕能／翻攝
20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時被查獲。記者邱奕能／翻攝
20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時被查獲。記者邱奕能／翻攝

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