20歲女85大樓性交易 嫖客揮手露餡

20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時，警方與移民署高雄專勤正好在防疫稽查，陳見到警方主動坦承「剛剛性交易結束」，當場遭逮。

警方表示，苓雅警分局成功路派出所與移民署高雄專勤隊，前天下午3點多時，在85大樓進行旅宿業防疫稽查勤務，確認民宿業者及房客是否遵守防疫規定。

正當進行稽查時，陳男（22歲）恰好神色慌張、快速步出房門，吳女在房門口揮手送男子離去。

陳男、吳女恰好遇上警方上前稽查，因2人對話互動過程並不像是情侶，讓警方起疑，當警員請陳男出示證件時，陳誤以為是因性交易被查緝，便主動坦承「剛剛性交易結束」。