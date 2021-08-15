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大型重機騎士台東車禍亡 警：自撞安全島車噴飛300公尺
台東市中華大橋北端前天清晨發生機車騎士自撞車禍，吳姓騎士被發現送醫時已無生命跡象，大型重型機車則在300公尺外人行道發現，有人質疑有外力介入，但警方研判可能是高速撞擊後持續行駛一段或因衝擊力長程滑行。目前騎士經抽血調查無酒駕情況。
消防局前天6點多獲報，指台東市中華大橋靠近富岡的機車騎士昏迷在車上，消防局調派救護車前往救援，警方也到場維持秩序，卻發現機車不在附近，搜尋後在300公尺外的人行道發現。
有人質疑是否遭遇車禍，遭外力強力撞擊，人車才會各自在不同的地方被發現。但台東警分局調查發現，當地直線後轉彎，如果路況不熟可能出現事故，吳姓騎士（51歲）駕駛大型重型機車沿台11線，從台東市區往東河鄉方向往北行駛，疑似在160公里處撞安全島，彈到車道，然後車輛「噴」到300公尺外的人行道。
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