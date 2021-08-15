大型重機騎士台東車禍亡 警：自撞安全島車噴飛300公尺

台東市中華大橋北端前天清晨發生機車騎士自撞車禍，吳姓騎士被發現送醫時已無生命跡象，大型重型機車則在300公尺外人行道發現，有人質疑有外力介入，但警方研判可能是高速撞擊後持續行駛一段或因衝擊力長程滑行。目前騎士經抽血調查無酒駕情況。

消防局前天6點多獲報，指台東市中華大橋靠近富岡的機車騎士昏迷在車上，消防局調派救護車前往救援，警方也到場維持秩序，卻發現機車不在附近，搜尋後在300公尺外的人行道發現。