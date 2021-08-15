快訊

海地強震300餘人死亡 蔡英文：捐50萬美元賑災、搜救大隊可隨時前往協助

【延後到校行不行？／上】半小時的魔力 居然讓這所國小變成搶手額滿學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓火神不再流眼淚 「消防機器人」上場協助救災

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣最近一些救災現場，常可見到一輛遙控車穿梭、噴霧，與打火兄弟一同作戰，引來好奇。其實，這是彰化縣僅有的一輛俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，目前配置在消防局第三大隊鹿鳴分隊，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。

在E化的世代，消防救災也逐漸加入科技產品，以因應各種災難事故，除了常見的空拍機外，自走式遙控砲塔車也越常出現在救災現場，可提升救災精確度及效率，更可保障消防人員救災安全。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，鹿鳴分隊這輛第二代自走式遙控砲塔車造價180萬元，是由財德投資有限公司所捐贈，主要是鹿鳴分隊屬於救助單位，時常支援其他轄區進行災害搶救任務，又鄰近鹿港彰濱工業區、台61線，對於工廠、槽車的救災勤務也相對較高，有了自走式遙控砲塔車，救災勤務有了更好的運用。

施順仁說，自走式遙控砲塔車可以因應不平整的地勢，並可以直接拖曳水帶移動至火場，大幅降低消防人員體力消耗，射程可以達到65公尺，無線遙控距離達100至300公尺，讓消防人員免於過度接近情況未知的火場，避免曝露在高溫危險環境之中，有效降低消防員救災危害。

此外，自走式遙控砲塔車在射水部分，可以切換水柱跟水霧，水柱可以直接瞄準火源，水霧則可以在需要排煙、防護時使用，甚至面臨管線、瓦斯外洩，也可以利用水霧射水降低氣體濃度，提升災害事故搶救效能。

目前已有部分縣市消防局配置了自走式遙控砲塔車，有消防人員說，很多團體或個人都樂於捐贈救護車及消防車，其實捐贈自走式遙控砲塔車也是不錯的選擇。

彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊鹿鳴分隊配置了全縣唯一俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。圖／彰化縣消防局第三大隊提供

延伸閱讀

消防飛機土耳其南部出任務墜毀 傳8人喪生

台中「消防老爺車」六都最高！議員：勿讓火神流淚

台中消防派案秒數全國墊底？ 基層爆：舊縣區地廣人少

台南市議員吳禹寰、吳禹寰之友會合贈消防個人防護裝備

相關新聞

三峽火警悲劇再擴大 7歲兒子今早不治累計4死

新北市三峽日前發生一起嚴重火警，造成一家7人3死4重傷人倫悲劇，其中在加護病房的7歲詹姓兒子，今早宣告不治，總計已4死，...

18歲男夜衝合歡山 疑疲勞駕駛摔落20公尺邊坡無意識

一名18歲吳姓男子與6位朋友昨天騎機車夜衝合歡山，沒想到在今天清晨6點多，行經台8線123.7公里處時，吳男不慎摔落20...

20歲女85大樓性交易 嫖客揮手露餡

20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時，警方與...

大型重機騎士台東車禍亡 警：自撞安全島車噴飛300公尺

台東市中華大橋北端前天清晨發生機車騎士自撞車禍，吳姓騎士被發現送醫時已無生命跡象，大型重型機車則在300公尺外人行道發現...

讓火神不再流眼淚 「消防機器人」上場協助救災

彰化縣最近一些救災現場，常可見到一輛遙控車穿梭、噴霧，與打火兄弟一同作戰，引來好奇。其實，這是彰化縣僅有的一輛俗稱「消防...

夫妻七夕點酒精釀1死1重傷 檢今相驗保留死者衣物

台中市劉姓夫妻昨天中午疑在住家大樓口角後，點燃防疫酒精，造成劉與張姓妻子分別有超過六成、九成的燒燙傷面積，張女昨天傷重不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。