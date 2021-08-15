讓火神不再流眼淚 「消防機器人」上場協助救災

彰化縣最近一些救災現場，常可見到一輛遙控車穿梭、噴霧，與打火兄弟一同作戰，引來好奇。其實，這是彰化縣僅有的一輛俗稱「消防機器人」的自走式遙控砲塔車，目前配置在消防局第三大隊鹿鳴分隊，在有毒、易燃、易爆充滿未知的情況下，可以代替消防人員滅火，讓消防人員的安全多一層保障。

在E化的世代，消防救災也逐漸加入科技產品，以因應各種災難事故，除了常見的空拍機外，自走式遙控砲塔車也越常出現在救災現場，可提升救災精確度及效率，更可保障消防人員救災安全。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，鹿鳴分隊這輛第二代自走式遙控砲塔車造價180萬元，是由財德投資有限公司所捐贈，主要是鹿鳴分隊屬於救助單位，時常支援其他轄區進行災害搶救任務，又鄰近鹿港彰濱工業區、台61線，對於工廠、槽車的救災勤務也相對較高，有了自走式遙控砲塔車，救災勤務有了更好的運用。

施順仁說，自走式遙控砲塔車可以因應不平整的地勢，並可以直接拖曳水帶移動至火場，大幅降低消防人員體力消耗，射程可以達到65公尺，無線遙控距離達100至300公尺，讓消防人員免於過度接近情況未知的火場，避免曝露在高溫危險環境之中，有效降低消防員救災危害。

此外，自走式遙控砲塔車在射水部分，可以切換水柱跟水霧，水柱可以直接瞄準火源，水霧則可以在需要排煙、防護時使用，甚至面臨管線、瓦斯外洩，也可以利用水霧射水降低氣體濃度，提升災害事故搶救效能。