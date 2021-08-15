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夫妻七夕點酒精釀1死1重傷 檢今相驗保留死者衣物
台中市劉姓夫妻昨天中午疑在住家大樓口角後，點燃防疫酒精，造成劉與張姓妻子分別有超過六成、九成的燒燙傷面積，張女昨天傷重不治，劉男仍命危在加護病房急救。檢察官今與法醫、家屬相驗，判斷張女全身有超過九成的燒燙傷，但仍需查明是否有其他原因介入，擇日解剖，釐清死因，另外也指示保留死者衣物，以利後續化驗。
檢察官今天上午11時許，會同劉姓夫妻的家屬、法醫相驗，經相驗後，檢察官認為，張女雖然全身有大量燒燙傷面積，研判與死因有關，但需查明是否有其他原因介入，安排17日解剖，以釐清死因，另外，也指示警員，保存死者在案發時所穿著的衣物，以利後續化驗。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案不排除依公共危險或其他案由偵辦，仍待檢察官根據相關證據調查，張女死因需擇日解剖釐清，而因劉姓男子仍在加護病房，無法訊問釐清案情，另外起火原因，也需待消防局火調科的火災原因調查鑑定書出爐，承辦檢察官會逐一檢視，依法偵辦。
檢警調查，劉姓男子（41歲）與張姓女子（39歲）結婚多年，育有就讀國中、國小的2名兒子，劉在自家大樓經營維修手機工作室，二人臉書都是一家出遊、慶生的天倫之樂的相片。
昨天中午12時許，二人因不明原因，在自家的工作室房間內口角，當時二人小孩在房門外看到火光後，找大樓保全求助，保全以滅火器在消防隊到場時滅火，當時張女已倒臥在地上，無生命跡象，而劉坐在椅子上，仍意識清楚，二人送醫後，張女全身超過九成燒燙傷面積，經急救後不治，劉則有六成燒燙傷面積，今天仍在加護病房急救，有生命危險。
據查，現場有一桶5公升裝、濃度75％的防疫酒精，容器被燒到扭曲變形，但屋內其他物品無燃燒痕跡，判斷二人口角時，有酒精潑灑到身上，才釀成嚴重傷勢，另外現場也有一只打火機被查獲。
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