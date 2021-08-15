快訊

海地強震300餘人死亡 蔡英文：捐50萬美元賑災、搜救大隊可隨時前往協助

【延後到校行不行？／上】半小時的魔力 居然讓這所國小變成搶手額滿學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫妻七夕點酒精釀1死1重傷 檢今相驗保留死者衣物

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓夫妻昨天中午疑在住家大樓口角後，點燃防疫酒精，造成劉與張姓妻子分別有超過六成、九成的燒燙傷面積，張女昨天傷重不治，劉男仍命危在加護病房急救。檢察官今與法醫、家屬相驗，判斷張女全身有超過九成的燒燙傷，但仍需查明是否有其他原因介入，擇日解剖，釐清死因，另外也指示保留死者衣物，以利後續化驗。

檢察官今天上午11時許，會同劉姓夫妻的家屬、法醫相驗，經相驗後，檢察官認為，張女雖然全身有大量燒燙傷面積，研判與死因有關，但需查明是否有其他原因介入，安排17日解剖，以釐清死因，另外，也指示警員，保存死者在案發時所穿著的衣物，以利後續化驗。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案不排除依公共危險或其他案由偵辦，仍待檢察官根據相關證據調查，張女死因需擇日解剖釐清，而因劉姓男子仍在加護病房，無法訊問釐清案情，另外起火原因，也需待消防局火調科的火災原因調查鑑定書出爐，承辦檢察官會逐一檢視，依法偵辦。

檢警調查，劉姓男子（41歲）與張姓女子（39歲）結婚多年，育有就讀國中、國小的2名兒子，劉在自家大樓經營維修手機工作室，二人臉書都是一家出遊、慶生的天倫之樂的相片。

昨天中午12時許，二人因不明原因，在自家的工作室房間內口角，當時二人小孩在房門外看到火光後，找大樓保全求助，保全以滅火器在消防隊到場時滅火，當時張女已倒臥在地上，無生命跡象，而劉坐在椅子上，仍意識清楚，二人送醫後，張女全身超過九成燒燙傷面積，經急救後不治，劉則有六成燒燙傷面積，今天仍在加護病房急救，有生命危險。

據查，現場有一桶5公升裝、濃度75％的防疫酒精，容器被燒到扭曲變形，但屋內其他物品無燃燒痕跡，判斷二人口角時，有酒精潑灑到身上，才釀成嚴重傷勢，另外現場也有一只打火機被查獲。

台中市北區育強街大樓昨天上午傳出火警，釀劉姓夫妻一死一重傷悲劇，救護人員緊急在現場施做CPR。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區育強街大樓昨天上午傳出火警，釀劉姓夫妻一死一重傷悲劇，救護人員緊急在現場施做CPR。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區育強街大樓昨天上午傳出火警，釀劉姓夫妻一死一重傷，檢察官今天上午在台中殯儀館相驗，指示警方保全死者衣物，以利後續化驗。記者陳宏睿／攝影
台中市北區育強街大樓昨天上午傳出火警，釀劉姓夫妻一死一重傷，檢察官今天上午在台中殯儀館相驗，指示警方保全死者衣物，以利後續化驗。記者陳宏睿／攝影
台中市北區育強街大樓昨天上午傳出火警，釀劉姓夫妻一死一重傷，檢察官今天上午與家屬、法醫在台中殯儀館相驗，檢察官指示警方保全死者衣物，以利後續化驗。記者陳宏睿／攝影
台中市北區育強街大樓昨天上午傳出火警，釀劉姓夫妻一死一重傷，檢察官今天上午與家屬、法醫在台中殯儀館相驗，檢察官指示警方保全死者衣物，以利後續化驗。記者陳宏睿／攝影

延伸閱讀

太閃！老公七夕赴美工作　隋棠送機隔罩吻別

張惠妹七夕罕見曬自拍美照　V臉尖下巴網讚「這狀態是妹」

王嘉爾大尺度放送美胸二頭肌 網：是七夕禮物！

七夕旅遊潮 合歡山停車場塞爆

相關新聞

三峽火警悲劇再擴大 7歲兒子今早不治累計4死

新北市三峽日前發生一起嚴重火警，造成一家7人3死4重傷人倫悲劇，其中在加護病房的7歲詹姓兒子，今早宣告不治，總計已4死，...

18歲男夜衝合歡山 疑疲勞駕駛摔落20公尺邊坡無意識

一名18歲吳姓男子與6位朋友昨天騎機車夜衝合歡山，沒想到在今天清晨6點多，行經台8線123.7公里處時，吳男不慎摔落20...

20歲女85大樓性交易 嫖客揮手露餡

20歲的吳姓女子因無業，又欠下信用卡債3萬元，為想著還債便下海賺錢，前天下午3點她與陳姓男子進行「人與人連結」時，警方與...

大型重機騎士台東車禍亡 警：自撞安全島車噴飛300公尺

台東市中華大橋北端前天清晨發生機車騎士自撞車禍，吳姓騎士被發現送醫時已無生命跡象，大型重型機車則在300公尺外人行道發現...

讓火神不再流眼淚 「消防機器人」上場協助救災

彰化縣最近一些救災現場，常可見到一輛遙控車穿梭、噴霧，與打火兄弟一同作戰，引來好奇。其實，這是彰化縣僅有的一輛俗稱「消防...

夫妻七夕點酒精釀1死1重傷 檢今相驗保留死者衣物

台中市劉姓夫妻昨天中午疑在住家大樓口角後，點燃防疫酒精，造成劉與張姓妻子分別有超過六成、九成的燒燙傷面積，張女昨天傷重不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。