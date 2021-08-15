18歲男夜衝合歡山 疑疲勞駕駛摔落20公尺邊坡無意識

一名18歲吳姓男子與6位朋友昨天騎機車夜衝合歡山，沒想到在今天清晨6點多，行經台8線123.7公里處時，吳男不慎摔落20公尺邊坡，全身多處擦挫傷、滿臉是血及失去意識，同行友人見狀趕緊報案求援，空勤總隊立刻將人吊掛下山，送往慈濟醫院急救，目前尚未脫離險境。

據了解，吳姓男子一行人共5男2女，從新北市林口騎機車夜衝到合歡山玩，今天凌晨4點在武嶺停車場稍作休息，預計走台8線再接台9線回北部。由於整晚沒睡，在6點多吳男疑似疲勞駕駛，不慎摔落20公尺邊坡失去意識，由於救護車上山較耗時，由空勤總隊直升機前往救援。

空勤總隊第一大隊第三隊獲報後，立刻派遣黑鷹直升機於7點30分起飛，前往事故現場執行傷患吊掛與後送作業，7點59分抵達，在高度7500呎空中，完成高低空偵查及風險評估，將傷患固定，即開始吊掛作業，8點37分抵達德興棒球場，將傷患交給消防救護人員後送慈濟醫院。