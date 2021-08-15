桃園5歲童大哭「阿嬤不見了」 女警暖心安撫助團圓

桃園市龍岡公園昨天有一名5歲名男童在街道上大哭，被熱心民眾帶到派出所報案，男童難認哭聲，不斷說「阿嬤不見了」，但姓名、住址等資訊卻都說不清楚，經熱心女警不斷安撫情緒，同時由其他同事外出找人，最後終於等到男童阿嬤到所找人，祖孫團圓，手牽手回家去。

桃園警分局表示，昨天下午4時30分許，有熱心民眾帶著一名正在嚎啕大哭的男童到龍安派出所報案。由於男童一邊啜泣，一邊大聲說「阿嬤在公園不見了」、「要找阿嬤」等語，備勤員警便前往派出所對面龍岡公園幫小朋友找阿嬤，由女警陳怡慈安撫他。

陳怡慈先是問男童「叫什麼名字」、「住哪」，但男童只說得出「桃園」，其他均語焉不詳，陳怡慈不斷拍他的背，給予溫柔安撫，男童情緒才逐漸穩定，站在派出所門口不斷張望，希望阿嬤快點出現。