桃園5歲童大哭「阿嬤不見了」 女警暖心安撫助團圓
桃園市龍岡公園昨天有一名5歲名男童在街道上大哭，被熱心民眾帶到派出所報案，男童難認哭聲，不斷說「阿嬤不見了」，但姓名、住址等資訊卻都說不清楚，經熱心女警不斷安撫情緒，同時由其他同事外出找人，最後終於等到男童阿嬤到所找人，祖孫團圓，手牽手回家去。
桃園警分局表示，昨天下午4時30分許，有熱心民眾帶著一名正在嚎啕大哭的男童到龍安派出所報案。由於男童一邊啜泣，一邊大聲說「阿嬤在公園不見了」、「要找阿嬤」等語，備勤員警便前往派出所對面龍岡公園幫小朋友找阿嬤，由女警陳怡慈安撫他。
陳怡慈先是問男童「叫什麼名字」、「住哪」，但男童只說得出「桃園」，其他均語焉不詳，陳怡慈不斷拍他的背，給予溫柔安撫，男童情緒才逐漸穩定，站在派出所門口不斷張望，希望阿嬤快點出現。
過了10幾分鐘，阿嬤終於趕到派出所，男童見到她馬上跑下階梯衝上前擁抱，激動大哭。阿嬤說孫子才讀中班，今年5歲，祖孫倆原本繞著公園走，幾圈後男童想反方向走再跟自己會合，但因為自己走比較慢，孫子等了一下沒見到人，才誤以為走散，再三感謝員警幫忙後，祖孫二人牽著手離開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言