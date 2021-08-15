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分租雅房男涉暴力恐嚇 竟潑灑汽油放火燒屋

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

王姓房客，疑似與房東發生紛爭，涉嫌持磚頭砸大門，拿鐵棍作勢攻擊，甚至在屋內沿途潑灑汽油，用打火機引火燃燒，幸好消防人員迅速到場撲滅火勢，全案士林地檢署偵結，依放火燒燬現供人使用住宅未遂等3罪嫌起訴。

起訴指出，2019年8月王男向蔡姓房東，租下位在新北市淡水區一間分租雅房，今年5月31日中午12時許，涉嫌持磚頭猛砸房屋大門，導致大門門面凹陷，損害美觀效用，緊接著王男涉嫌持鐵棍衝進房屋內，作勢攻擊房東，導致房東心生畏懼。

房客行為不僅僅涉嫌恐嚇，在6月19日上午8時許，王男購買加油站汽油回租屋處，從房間沿途潑灑汽油，整條走廊也不放過，全都潑汽油，且用打火機點燃引火，火勢瞬間燃燒，消防隊獲報後趕赴現場撲滅火勢。

經調查，房間牆面、天花板混凝土受燒燒白，剝落嚴重，沙發、床鋪床墊也遭燒燬燒失，連木頭骨架都被燒到碳化。王男到案後坦承犯行，房東及其他房客也指證王男放火。

檢方認定，王男行為涉嫌基於放火燒燬線工人使用住宅犯意，潑汽油燒屋等行為，全遭監視器拍下，現場也查扣打火機、及購買汽油發票等證物。全案依毀損、恐嚇、放火燒燬現供人使用住宅未遂等3罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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