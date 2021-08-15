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失業男心情鬱悶 馬路隨機持刀割機車坐墊遭逮

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山二警分局興隆派出所日前網路巡邏，發現網友在臉書社團「我是景美人」發文，機車坐墊遭人割破，警方獲悉後立即聯繫網友受理報案，最後發現是一名失業高姓男子因為心情不佳，在馬路旁拿美工刀割機車坐墊洩憤，警方迅速逮捕犯嫌，依毀損罪嫌送北檢偵辦。

夏姓男子10日上午要騎車上班，發現機車坐墊遭人割破三刀，他拿出手機拍下經過貼上網路；警方網路巡邏發現後聯繫當事人，瞭解實際案發時間、地點後，開始調閱相關資料並過濾案情。

警方發現嫌犯是原本在停管處上班的高姓男子，因為近期失業心情不好，才會拿美工刀在馬路隨機割破機車坐墊。他已經不是第一次犯案，請被害民眾踴躍指認，也呼籲民眾若有心理壓力，應尋求正確管道紓解，毀損屬刑事案件，不要以身試法。

高姓男子因為失業，拿著美工刀在馬路隨機割破機車坐墊。記者廖炳棋/翻攝
高姓男子因為失業，拿著美工刀在馬路隨機割破機車坐墊。記者廖炳棋/翻攝

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