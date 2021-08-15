獨居低收住警器涵蓋率不足 竹市消防局拚年底九成達標
新竹市消防局結合居家訪視、推廣及補助民眾安裝住警器，卻遭審計單位糾正與市府列管的弱勢族群名冊有落差，部分弱勢族群未列入訪視清冊，且獨居老人與低收入戶等高風險群場所住警器安裝率各為83.44％及75.38％，低於全國平均值 96.37％及 90.73％；消防局指出，這是統計方式的不同所造成，會加強宣導，於年底將高風險群場所住警器安裝率拚上九成。
住宅用火災警報器（住警器）可在火災發生初期立即偵測濃煙或高溫，並發出高分貝聲響提醒住戶應變處置，針對轄內獨居老人與低收入戶住警器安裝率偏低問題，消防局解釋，這是計算方式不同所造成，消防局派員到民眾家訪視、宣導安裝住警器，民眾會有同意與不同意安裝兩種反應，以往是「到場訪視且將不同意安裝」納入統計，如今全國已改為「只納入同意安裝」計算。會持續努力向民眾宣導，於年底前將獨居老人與低收入戶高風險群場所住警器安裝率提升至九成。
消防局提醒，今年受疫情影響，已暫停派員前往民眾家訪視、宣導安裝住警器，不過，民眾若設籍在竹市，且居住於五層樓以下住宅（透天或公寓）有意願安裝住警器者，可帶身分證件到附近消防分隊申請，可選擇自行領取自行安裝或請消防分隊到家安裝，一戶補助一個為原則。
對此，消防局表示，將於推廣住警器細部執行計畫增訂督導考核機制，並定期更新弱勢族群清冊，加強訪視推廣安裝住警器，以保障弱勢族群居家消防安全，也會加強審核民眾申領住警器情形，避免發生重複領取，排擠有限資源。
審計決算報告點出，新竹市截至去年底已設置住警器的住宅戶數為6萬6600戶，占應設置戶數6萬9926戶的95.24％。不過，消防局未訂定督導考核機制，勤務督導考核例行性項目亦無住警器督考，未能確保業務推廣；列管應訪視安裝住警器的獨居老人、低收入戶及身心障礙者，與市政府列管的名冊有落差，使部分弱勢族群未列入訪視清冊，且獨居老人與低收入戶等高風險群場所住警器安裝率低於全國平均。
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