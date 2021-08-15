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澎湖BMW自撞護欄衝進草叢 8月嬰兒命大受驚嚇
一輛BMW轎車今天凌晨行經澎湖縣馬公市安宅里安宅院區前路段時，疑失控自撞路邊護欄，車上有兩名成人及一名8個月大嬰兒，馬公分隊人員到場時，發現車輛在冒煙，幸好沒人受困，嬰兒僅受驚嚇，幸好3人平安無大礙。
警方調查，車上3人住澎湖馬公市石泉里，凌晨時分駕車自撞護欄，猛烈撞擊力道將水泥護欄撞碎，車子衝進路旁草叢，幸好傷害沒擴大，消防人員到場救人，兩名成人沒受傷，8個月大潘姓嬰兒受驚嚇，送往三軍總醫院澎湖分院就醫檢查。
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