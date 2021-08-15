高雄大寮區仁德路過彎不慎自撞電桿 車起火2人及時逃離

高雄一名21歲張姓男子，駕駛一輛轎車今天清晨，載著一名22歲楊姓男子，行經大寮區仁德路時，疑過彎道失控打滑自撞電桿，導致車輛起火，並波及另一輛停靠在路旁的汽車，所幸兩人自行脫困，只受輕傷，送醫治療後，皆無生命危險，詳細事故原因，仍待釐清。

林園警分局今天清晨4時39分，接獲民眾報案稱大寮區仁德路發生車禍，警方獲報到場，發現該處一輛轎車自撞電桿，車體起火，火勢還輕微波及路邊另一輛轎車。