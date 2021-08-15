不放棄希望！桃源民代謝宜真落水第4天警消持續搜救

高雄市桃源區民代謝宜真，不慎落水失蹤第4天，雖已超過黃金72小時，但搜救人員仍不放棄希望，今天上午持續展開搜救，共派出警消共9車22人投入搜救任務。

高雄市政府消防局指出，今天上午7時許，展開搜救行動，消防局共出動警消7車13人、義消2車9人以及3艘救生艇，共9車22人，另投入4架無人機於空中監看。

無論便道搶修或搜救任務，仍受天候因素限制，基於安全考量，若天候不佳，則需緊急撤離施工機具、人員及搜救人員，待天氣緩和再繼續進行搜索。