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不放棄希望！桃源民代謝宜真落水第4天警消持續搜救
高雄市桃源區民代謝宜真，不慎落水失蹤第4天，雖已超過黃金72小時，但搜救人員仍不放棄希望，今天上午持續展開搜救，共派出警消共9車22人投入搜救任務。
高雄市政府消防局指出，今天上午7時許，展開搜救行動，消防局共出動警消7車13人、義消2車9人以及3艘救生艇，共9車22人，另投入4架無人機於空中監看。
無論便道搶修或搜救任務，仍受天候因素限制，基於安全考量，若天候不佳，則需緊急撤離施工機具、人員及搜救人員，待天氣緩和再繼續進行搜索。
昨天市長陳其邁赴桃源區消防局第六大隊「0811南橫台20-94K執行救溺任務救災指揮站」慰問；陳也向家屬說明，將排除所有負面可能，在天候允許下，以救人優先，即使搜救黃金72小時過去，市府仍會持續搜救。
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