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婦拿了衣服忘了機車報失竊 警陪她徒步找回車
台中市楊姓婦人上周向警方報案，停在騎樓的機車遭竊，堅稱當天上午還有騎車，返家後將機車停在騎樓，「記得很清楚，明明停在這裡」，不過警方一面請楊婦回憶當天路線，一面沿路找尋，沒想到機車就在300公尺外的服飾店前，她才猛然想起，當天因採買物品太多，又進服飾店拿衣服，機車載不下，所以走路回家，自知搞烏龍，連忙向警方致歉。
第四警分局南屯所警員黃姚敦賓、吳昂展8日晚間10時許，接獲楊姓婦人報案機車失竊，二警聞訊前往查處，楊婦向警表示，已向家人確認無人騎車，而且她很確認，當天外出採買後，有將機車停在自家門前騎樓，「明明停在這裡，不可能不見，一定有人偷走」。
楊姓婦人回憶，當天先到南屯市場買完菜，就將機車騎回南屯區五權西路二段的自家騎樓，當晚想要將車牽回屋內停放，卻遍尋不著機車，跟家人再三確認無人使用時，心裡萌生遭人竊取機車的念頭，情急之下，才趕緊向警察報案。
警方再三詢問婦人最後停放位置、時間，分析調閱機車行徑路線，確認機車無行駛的記錄，初步研判機車仍在附近，警方隨即陪同婦人在周邊步行尋找，沒想到距離楊婦所述機車停放位置300公尺處發現機車。
楊姓婦人看到機車停放位置後，才突然想起，當天採買後返家，還前往服飾店拿衣服，拿完衣服因為東西太多，機車放不下，加上住家就在不遠處，所以走路回家，沒想到搞出烏龍竊案，對於造成警方困擾，十分抱歉。
南屯所長江松泳提醒，民眾重要物品要隨身保管、多加留意，避免因一時疏忽而造成損失；若遇有遭竊情事，可立即撥打110報案專線，尋求警察協助。
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