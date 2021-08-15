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東勢農民巡菜園失蹤9天 出動空拍機仍未獲消息
台中東勢賴姓農民日前在巡菜園後沒回家，妻子急報案，已失蹤9天，警方和消防人員搜尋未果，大批消防人員和民間救難人員昨天在大甲溪沿線再度搜尋，也動用空拍機協尋，仍未發現失蹤者。
東勢警分局表示，賴女8月7日中午1點20分報案協尋說，她丈夫77歲賴男表示要去附近巡菜園，一直沒回家，狀況不明，她擔心丈夫發生意外，報請緊急協尋。
台中市消防局第二大隊獲報，在農民失蹤的東勢區福隆街59巷龍神橋附近協助搜尋，陸續動員東勢、新社、石岡分隊及第二大隊出動消防車4輛、消防人員12名、空拍義消10名、民防團體15名，由第二大隊副大隊長蔡石芳率隊前往。
後來傳出大甲溪畔發現失蹤者的拖鞋和雨傘，第二消防大隊昨天再度派消防人員到大甲溪搜尋，也請空拍義消分隊支援10人、台中市穿山甲救難協會支援15人，到東勢區石角溪龍神橋下游300公尺處至石岡水壩區域搜尋；昨天一整天搜尋都未發現失蹤者，已拷貝空拍機影像給家屬。
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