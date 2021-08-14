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照顧新生兒壓力大 母情緒難宣洩竟狠剪斷男童命根

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

一名母親疑似照顧年幼兒女備感壓力，見1歲兒子哭鬧不停，竟失控拿剪刀剪斷他生殖器。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
一名母親疑似照顧年幼兒女備感壓力，見1歲兒子哭鬧不停，竟失控拿剪刀剪斷他生殖器。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

北部1名母親疑似照顧年幼兒女備感壓力，她見1歲兒子哭鬧不停，竟失控拿剪刀剪斷他生殖器，還拍照上傳到社群網站，脫序行為曝光後落網被法院收押，偵訊訊時她坦承下手，辯稱因情緒一時難以宣洩，檢方偵結依家暴傷害罪嫌起訴她。

檢警調查，女子婚後育有2名小孩，小兒子去年4月才出生，她因照顧年幼孩童身心承受壓力，今年3月底兒子因不斷哭鬧，女子當時隻身照顧忙不過來，一時情緒難以宣洩，竟到廚房拿了把剪刀，不顧兒子年僅1歲大，就狠心剪斷他生殖器。

女子犯後打電話告知老公，還拍下小孩傷勢上傳臉書，先生回家後難以置信能報警處理。女子落網後在警詢、偵訊時均坦承不諱，檢方以他涉犯重罪，且擔心有反覆實施之虞，案發後向法院聲請羈押獲准。

醫院診斷也指出，男童的生殖器遭截肢損傷、尿道及海綿體斷裂，急救後雖有將斷肢接回，但日後排尿、勃起功能恐都會受損，甚至可能有皮膚潰爛、尿道狹窄等後遺症，並有相關照片佐證。

檢方認為，婦人犯嫌明確，偵結依家暴重傷害罪嫌起訴她，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

事發後社會局介入了解，初步掌握該名母親曾因情緒不穩就醫，包括家內的1歲男童、3歲大姐姐都已交由社會局安置中，所幸男童恢復狀況良好。

傷害罪 家暴

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