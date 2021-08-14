天色漸暗、雨勢不斷 桃源民代搜救人員晚間6點收隊

高雄市桃源區民代謝宜真渡玉穗溪不慎落水失蹤達72小時，高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天到場視察並慰問搜救人員，李清秀指示荖濃溪落水點往下游、高屏溪至出海口均要加強人員及無人機持續搜索，搜救人員晚間6點因天色昏暗收隊，預計明早7點繼續出勤搜救。

高雄市消防局今天上午7點由第六救災救護大隊長蕭國斌率領警消15車34人、義消19人、國軍6車27人、無人機6架、救生艇5艇、直升機2架，共計21車80人進行搜救，上午10點20分因上游降雨，第三區養護工程處擔心再有土石流，緊急通知撤離玉穗溪沿岸搜救人員。

現場搜救能量分為上中下游3組，第1組人員由台20線94公里落水處至寶來一橋一帶進行搜索，第2組自寶來二橋至六龜大橋ㄧ帶，第3組由寶來一橋至新威景觀大橋、六龜大橋至里嶺大橋一帶進行搜索，另向空勤總隊申請2架直升機沿著荖濃溪落水點往下游、高屏溪至出海口空勘搜尋。

李清秀到場了解搜救進度，指示荖濃溪落水點往下游等處要加強人員及無人機搜索。搜救團隊下午4時許趁天晴再度出隊，但僅2小時，又因山區雨勢一陣一陣，為確保所有救災人員安全，晚間6時許再請現場警義消救難人員、國軍支援部隊撤離河道，先歸隊明天再出發。