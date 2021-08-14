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天色漸暗、雨勢不斷 桃源民代搜救人員晚間6點收隊

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市桃源區民代謝宜真渡玉穗溪不慎落水失蹤達72小時，高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天到場視察並慰問搜救人員，李清秀指示荖濃溪落水點往下游、高屏溪至出海口均要加強人員及無人機持續搜索，搜救人員晚間6點因天色昏暗收隊，預計明早7點繼續出勤搜救。

高雄市消防局今天上午7點由第六救災救護大隊長蕭國斌率領警消15車34人、義消19人、國軍6車27人、無人機6架、救生艇5艇、直升機2架，共計21車80人進行搜救，上午10點20分因上游降雨，第三區養護工程處擔心再有土石流，緊急通知撤離玉穗溪沿岸搜救人員。

現場搜救能量分為上中下游3組，第1組人員由台20線94公里落水處至寶來一橋一帶進行搜索，第2組自寶來二橋至六龜大橋ㄧ帶，第3組由寶來一橋至新威景觀大橋、六龜大橋至里嶺大橋一帶進行搜索，另向空勤總隊申請2架直升機沿著荖濃溪落水點往下游、高屏溪至出海口空勘搜尋。

李清秀到場了解搜救進度，指示荖濃溪落水點往下游等處要加強人員及無人機搜索。搜救團隊下午4時許趁天晴再度出隊，但僅2小時，又因山區雨勢一陣一陣，為確保所有救災人員安全，晚間6時許再請現場警義消救難人員、國軍支援部隊撤離河道，先歸隊明天再出發。

高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天至明霸克露橋了解桃源區落水失蹤民代謝宜真搜救狀況。記者陳玫伶／翻攝
高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天至明霸克露橋了解桃源區落水失蹤民代謝宜真搜救狀況。記者陳玫伶／翻攝
高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天至明霸克露橋了解桃源區落水失蹤民代謝宜真搜救狀況。記者陳玫伶／翻攝
高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天至明霸克露橋了解桃源區落水失蹤民代謝宜真搜救狀況。記者陳玫伶／翻攝
高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天至明霸克露橋了解桃源區落水失蹤民代謝宜真搜救狀況。記者陳玫伶／翻攝
高雄市長陳其邁、高雄市消防局長李清秀等人今天至明霸克露橋了解桃源區落水失蹤民代謝宜真搜救狀況。記者陳玫伶／翻攝

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