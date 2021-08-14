「野馬男」闖紅燈撞飛女騎士 移送時竟比出中指

桃園市23歲葉姓男子今天清晨駕黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮涉嫌闖紅燈撞飛橫向的機車女騎士，警方調查認為他闖紅燈又高速穿越路口撞擊機車，且肇事前沿途有闖紅燈、路口倒車等危險行為，傍晚5點多將他依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，由於葉男近來多次有危險駕車行為，警方建請檢方預防性羈押，同時通報衛生單位進行精神鑑定；葉姓男子被上銬移送時雙手擺出「ROCK」的搖滾手勢，上警車後還開窗向車外的人比中指，行徑怪異讓人搖頭。

葉男今天清晨近六點時駕車在竹南鎮台1己線、台13甲線路口闖紅燈，撞上橫向騎機車的21歲巫姓女子，女騎士傷勢嚴重，轉送林口長庚醫院救治，前額受傷凹陷，且有顱內出血、右大腿粉碎性骨折等傷勢，昏迷指數6；遭撞女騎士和父親、祖父同住，高中畢業後在竹南一家超市工作準備存錢上大學，不料今天騎車上班途中卻遇上橫禍。

葉姓男子在臉書自稱從事室內、平面、3D、動畫、產品、車體包膜等多項設計工作，先前他在IG嗆聲陳時中「你是我會開最多槍的人」、「放血放到死」，警方確認身分後策動他到案，葉男當時聲稱不滿疫苗分配不公才發文，被警方依恐嚇危害安全罪嫌函送偵辦，他一周來的怪異行徑惹來外界議論，甚至懷疑他有毒駕可能，據了解葉男沒有毒品相關素行紀錄，警方無法對他採尿檢驗是否有毒品反應，葉男父母今天趕到竹南，透露兒子曾因精神狀況就醫療養，對他的脫序行為十分困擾，要求警方將葉男強制送醫。