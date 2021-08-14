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12人揪打麻將太吵遭檢舉 警到場屋內還關燈裝沒人

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓區一處民宅昨天下午有12人匯聚喧鬧，附近住戶民眾擔憂防疫出現破口，向警方檢舉。屋內人群察覺員警到場，雖關燈、噤聲裝沒人，但警方耐心守候，其中一人誤以為警方已離去，開門察看當場破功，警方查獲屋內12名男女群聚準備打麻將，已向所有人開立告發單，函請衛生局裁罰。

楠梓警分局右昌所昨天下午2時許接獲民眾檢舉，指楠梓區和光街一棟透天厝傳出多人喧鬧聲響，民眾擔憂群聚，通報警方處理。

警方獲報前往察看，到場時在屋外仍聽見屋內民眾談話聲，但屋內人群疑似察覺員警到場，隨即關燈還跑到其他樓層藏匿，由於屋內其中一人，以為警察已經離去，打開大門後卻撞見登門查看的員警，當場查獲12名男女在場。

據了解，這12名男女，皆非同住家人，甚至不是社區住戶，還有人來自外縣市，有人坦承相約打麻將。

雖然防疫降級，室內人數已放寬，但12人的行為屬非必要性的室內活動群聚，明顯違反傳染病防治法相關規定，警方當場開立告發單，函請衛生局裁罰。

楠梓警分局呼籲，即使防疫警戒調降，民眾仍不能掉以輕心，應遵守相關防疫規定，不可心存僥倖，甚至以身試法成為防疫破口。

高雄楠梓區一處民宅，昨天下午傳出喧鬧吵雜的聲響遭民眾檢舉，警方到場查獲12人為打麻將群聚。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區一處民宅，昨天下午傳出喧鬧吵雜的聲響遭民眾檢舉，警方到場查獲12人為打麻將群聚。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區一處民宅，昨天下午傳出喧鬧吵雜的聲響遭民眾檢舉，警方到場查獲12人為打麻將群聚。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區一處民宅，昨天下午傳出喧鬧吵雜的聲響遭民眾檢舉，警方到場查獲12人為打麻將群聚。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區一處民宅，昨天下午傳出喧鬧吵雜的聲響遭民眾檢舉，警方到場查獲12人為打麻將群聚。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區一處民宅，昨天下午傳出喧鬧吵雜的聲響遭民眾檢舉，警方到場查獲12人為打麻將群聚。記者陳弘逸／翻攝

衛生局 麻將 警察

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