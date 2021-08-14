快訊

百萬人收撤離警報！日九州暴雨慘況曝光 水淹半層樓、汽車滅頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁上山慰問謝宜真家屬 承諾絕不會放棄搜救

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導

高雄市陳其邁今天下午1時許率市府團隊至桃源區了解明霸克露橋工程概況，並到落水失蹤的桃源區代表謝宜真家中慰問。陳其邁承諾即使已接近黃金72小時，但會全力找到人，不會放棄搜救。

陳其邁今和立委邱議瑩、高雄市府 原民會主委阿布斯等人到六龜、桃源災區視察，並到桃源消防隊搜救前進指揮站關心最新搜救進度，了解昨天玉穗溪土石流狀況，慰問搶修與救難人員辛勞，肯定工程人員緊急應變，未造成更多人傷亡。

明霸克露橋今天上午10時許因玉穗溪上游短時強降雨一度暫停施工。第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉說，玉穗溪流狀況不穩，近期可能暫時停止施工，評估溪流狀況穩定才會復工，並檢討施工策略，目前仍會持續了解土石流沖刷的狀況，演練工程人員、機具撤離的時間，確保工程安全。

高雄市府原民會表示，主委阿布斯在謝宜真落水事件後多次到謝宜真家中慰問、禱告，祈求謝宜真早點回家。陳其邁今天也親自到場，家屬情緒還算穩定，感謝陳其邁等人關心搜救情況，只求能盡早找到人，讓他們能夠心安。

原民會表示，針對因明霸克露橋斷受困三部落里民，目前高雄市社會局安排每周二、周五由直升機空投物資進補及緊急醫療運送，並由原民會直接與受困三里里長詢問缺少的物資，目前山區小朋友的尿布、民生物資都還算充足，里民主要都是吃泡麵配料理包。

高雄市長陳其邁等人今天下午至桃源區代表謝宜真家中慰問，聆聽部落居民訴求。圖／高雄市原民會提供
高雄市長陳其邁等人今天下午至桃源區代表謝宜真家中慰問，聆聽部落居民訴求。圖／高雄市原民會提供
高雄市原民會主為阿布斯（左一）多次到謝宜真家中慰問、禱告，希望謝宜真早日回家。圖／高雄市原民會提供
高雄市原民會主為阿布斯（左一）多次到謝宜真家中慰問、禱告，希望謝宜真早日回家。圖／高雄市原民會提供
高雄市長陳其邁、原民會主委阿布斯等人今天下午至桃源區代表謝宜真家中慰問，聆聽部落居民訴求。圖／高雄市原民會提供
高雄市長陳其邁、原民會主委阿布斯等人今天下午至桃源區代表謝宜真家中慰問，聆聽部落居民訴求。圖／高雄市原民會提供
高雄市長陳其邁（左一）今天下午至桃源區代表謝宜真家中慰問，聆聽部落居民訴求。圖／高雄市原民會提供
高雄市長陳其邁（左一）今天下午至桃源區代表謝宜真家中慰問，聆聽部落居民訴求。圖／高雄市原民會提供

陳其邁 高雄市 土石流

延伸閱讀

桃源區代表謝宜真落水4天 陳其邁指示全力搜救

柯P指預約系統太讓陳其邁出頭才亂 高市府說話了

柯文哲批陳其邁 北市府：資訊不一致讓疫苗預約混亂

行政院擴大1千元免付對象 陳其邁跟進說「樂觀其成」

相關新聞

婦失聯36年被宣告死亡…警協助找回 家人紅了眼眶：是奇蹟

今年65歲的鄒姓婦人因路倒被安置，36年來因身分不明轉介到多個機構，家人也找不到她，多年前就被夫家向法院宣告死亡，台南市...

陳其邁上山慰問謝宜真家屬 承諾絕不會放棄搜救

高雄市長陳其邁今天下午1時許率市府團隊至桃源區了解明霸克露橋工程概況，並到落水失蹤的桃源區代表謝宜真家中慰問。陳其邁承諾...

影／七夕悲歌！夫妻吵架竟點酒精起火 妻亡夫重傷

今天是農曆七夕情人節，台中市劉姓夫妻今中午吵架，盛怒下竟潑酒精點火，造成劉妻全身90%燒燙傷，傷重不治，劉男全身60%燒...

桃園設計師疑闖紅燈撞飛女騎士 事後IG怪異留言惹議

葉姓男子在苗栗縣竹南鎮台一已線路口疑似闖紅燈撞上機車女騎士，車禍發生後被民眾目擊在毀損的跑車上「帥帥的自拍」，惹來民眾怒...

6旬中風男昏迷前急撥110 旗津警聞訊救援

獨居的陳姓男子因中風多年，身體每況愈下，前天傍晚陳突然感到身體不適，在意識模糊之際，用盡全身力氣撥下110報警；幸好轄區...

影／樹林貨車司機未注意車況 轉彎時直接撞倒機車騎士

新北市樹林區一名杭姓貨車駕駛，在11點45分行經大安路準備右轉進入巷子時，疑似未注意到右側狀況，直接撞上一旁的機車騎士，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。