陳其邁上山慰問謝宜真家屬 承諾絕不會放棄搜救

高雄市長陳其邁今天下午1時許率市府團隊至桃源區了解明霸克露橋工程概況，並到落水失蹤的桃源區代表謝宜真家中慰問。陳其邁承諾即使已接近黃金72小時，但會全力找到人，不會放棄搜救。

陳其邁今和立委邱議瑩、高雄市府 原民會主委阿布斯等人到六龜、桃源災區視察，並到桃源消防隊搜救前進指揮站關心最新搜救進度，了解昨天玉穗溪土石流狀況，慰問搶修與救難人員辛勞，肯定工程人員緊急應變，未造成更多人傷亡。

明霸克露橋今天上午10時許因玉穗溪上游短時強降雨一度暫停施工。第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉說，玉穗溪流狀況不穩，近期可能暫時停止施工，評估溪流狀況穩定才會復工，並檢討施工策略，目前仍會持續了解土石流沖刷的狀況，演練工程人員、機具撤離的時間，確保工程安全。

高雄市府原民會表示，主委阿布斯在謝宜真落水事件後多次到謝宜真家中慰問、禱告，祈求謝宜真早點回家。陳其邁今天也親自到場，家屬情緒還算穩定，感謝陳其邁等人關心搜救情況，只求能盡早找到人，讓他們能夠心安。

原民會表示，針對因明霸克露橋斷受困三部落里民，目前高雄市社會局安排每周二、周五由直升機空投物資進補及緊急醫療運送，並由原民會直接與受困三里里長詢問缺少的物資，目前山區小朋友的尿布、民生物資都還算充足，里民主要都是吃泡麵配料理包。