6旬中風男昏迷前急撥110 旗津警聞訊救援

獨居的陳姓男子因中風多年，身體每況愈下，前天傍晚陳突然感到身體不適，在意識模糊之際，用盡全身力氣撥下110報警；幸好轄區警方鼓山分局警員火速趕到，找來消防救護員將他送醫。

警方表示，前天傍晚6點多時，鼓山警分局接獲陳男（62歲）報案，稱身體不適，旗津所警員楊凱迪、吳育萱立即趕赴現場。

楊、吳2員先是在僅有機車可通行的巷弄內來回梭巡，終於找到陳男住家，但2人呼叫多時皆無人回應，在屋外前後查探時，才聽到一絲絲陳男孱弱的求救聲，急推開大門進屋查看，並通知救護車到場。

警員擔心救護員找不到位在且狹窄巷弄裡的住址，便一邊由吳員到巷口等候救護車前來，另一邊由楊員在陳男旁守候。

就醫後，陳男表示已獨居多年，中風後身體狀況更是每況愈下，連自理都快成問題。陳的兒子則說，因工作關係，無法陪伴照料父親起居，會找折衷的方法讓家庭與工作兼顧，避免類似情形發生，非常感謝警、消的幫忙，才不至於發生遺憾。