影／七夕悲歌！夫妻吵架竟點酒精起火 妻亡夫重傷

今天是農曆七夕情人節，台中市劉姓夫妻今中午吵架，盛怒下竟潑酒精點火，造成劉妻全身90%燒燙傷，傷重不治，劉男全身60%燒燙傷，仍在醫院救治，尚未脫離險境。據悉，就讀國中、國小兒子聽見夫妻爭執過程，隨後見工作室有火光，嚇得打119報案，並衝下樓向管理員求救，目前兩子依親照顧。

今天中午12點多，台中市居家從事手機維修工作的劉男(41歲)與張姓妻子(39歲)發生爭執，夫妻倆在劉男工作室內大吵，門外兩名就讀國二14歲、小五12歲的兒子在客廳聽見，大兒子見工作室冒出火光，嚇得報警並帶弟弟走大樓樓梯到一樓管理室求救。

台中市消防局指出，消防員到場，火勢已由大樓管理員持滅火器撲滅，但劉妻倒在工作室內，沒有呼吸心跳，全身嚴重燒燙傷，另，劉男坐在工作室一張沙發矮椅，意識清楚、飽受驚嚇，身上也有燒燙傷，2人送醫急救。

中國醫藥大學附設醫院說，劉妻全身92％面積三度燒燙傷，急救無效死亡，劉男臉部、右側上下肢及左上肢全身有60％2到3度燒燙傷，目前意識清楚，收治燒燙傷中心加護病房搶救，有生命危險。目前警方派員戒護中。

台中市消防局第8大隊組長柯俊榕指出，火調科初步調查，在工作室內發現一桶5公升裝、75%的防疫酒精，塑膠容器因火燒已嚴重變形，難以判斷當事人揮灑多少酒精點火，工作室內其他物品大致沒有著火跡象，進一步起火原因有待釐清。

據悉，2名男童緊急由姑姑接手照料，姑姑下午聽到弟媳傷重逝世，相當傷心，但不敢告訴侄子，僅說弟弟與弟媳平日婚姻狀況良好，月初父親節也見一家人歡樂慶祝，不明白為何吵架。

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